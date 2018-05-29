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29 Травень 2018, Київ 20:08
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Від Гризлова хотіли б почути, чи збирається Росія забирати своїх 23 громадян – Геращенко

Від Гризлова хотіли б почути, чи збирається Росія забирати своїх 23 громадян – Геращенко
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Російська прокуратура вимагає для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі, вирок буде оприлюднено наступного тижня. Тим часом у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що український режисер Олег Сенцов, який перебуває у російській тюрмі, погодився на підтримувальну терапію, хоча була ця згода добровільною чи примусовою, достеменно не відомо. Про українських політв’язнів і про те, що може змусити Володимира Путіна піти на поступки, сьогодні у програмі «Ваша Свобода» говорили перший заступник голови Верховної Ради, член гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко та генеральний директор агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко.

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