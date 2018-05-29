Від Гризлова хотіли б почути, чи збирається Росія забирати своїх 23 громадян – Геращенко

Російська прокуратура вимагає для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі, вирок буде оприлюднено наступного тижня. Тим часом у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що український режисер Олег Сенцов, який перебуває у російській тюрмі, погодився на підтримувальну терапію, хоча була ця згода добровільною чи примусовою, достеменно не відомо. Про українських політв’язнів і про те, що може змусити Володимира Путіна піти на поступки, сьогодні у програмі «Ваша Свобода» говорили перший заступник голови Верховної Ради, член гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко та генеральний директор агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко.