Рішення про підтримувальну терапію свідчить, що справи кепські – сестра Сенцова

Рішення про перехід Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській в’язниці, із води на якусь поживну суміш має продовжити йому життя, але не означає припинення голодування, написала у Facebook сестра українського режисера Наталія Каплан.

«Хай що там говорять російські лікарі про стабільний стан, рішення про терапію свідчить, що справи кепські», – зауважила вона.

За словами Наталії Каплан, невідомо також, чи дійсно це рішення було з боку Сенцова добровільним.Адвокат Олега Сенцова має намір поїхати до нього в колонію в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії 4 червня і з’ясувати подробиці «підтримувальної терапії», яку надають українцеві.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня оголосив голодування, погодився на підтримувальну терапію, повідомила прес-служба окружного управління Федеральної служби виконання покарань Росії.

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали. Окрім них, за цією справою проходили і були засуджені Геннадій Афанасьєв (пізніше звільнений завдяки обміну) та Олексій Чирній.