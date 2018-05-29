Омбудсмен викликає представника Мін’юсту для пояснень у справі Сенцова і Кольченка

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на 30 травня викликає для пояснень у справі засуджених у Росії українців Олега Сенцова й Олександра Кольченка заступника міністра юстиції України Сергія Петухова.

«Уповноважений Людмила Денісова в рамках провадження за фактами порушення прав і свобод громадян України Олександра Кольченка і Олега Сенцова отримала інформацію від Міністерства закордонних справ України і Міністерства юстиції України щодо проведеної роботи державними органами України в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб (1983 рік)», – повідомляє прес-служба омбудсмена.

За повідомленням, саме Петухов відповідає за реалізацію Конвенції про передачу засуджених осіб.

Як повідомили в прес-службі омбудсмена, 24 травня Денісова звернулася до генерального прокурора, міністра юстиції, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ України з проханням до 31 травня поінформувати її «про вжиті заходи реагування за фактами незаконного позбавлення волі громадян України Олександра Кольченка і Олега Сенцова». Після отримання відповідей Денісова планує запропонувати подальші дії щодо звільнення українських політв’язнів.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.