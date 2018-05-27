Акції на підтримку Сенцова – у світі чисельні, в Росії одиночні

У Москві в неділю поліція затримала учасницю одиночного пікету на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який тримає голодуванняв російській колонії. Про це повідомляє «ОВД-Инфо» (незалежний російський правозахисний медіа-проект, присвячений політичним переслідуванням) із посиланням на саму затриману, чиє ім’я не називають.

За словами жінки, вона стояла з плакатом: «Олег Сенцов. 14-й день голодування». Її відвезли до відділку поліції і оформили протокол за проведення заходу без подачі заявки.

За російським законодавством, для проведення одиночного пікету подача заявки не потрібна. Згідно з указом президента Володимира Путіна, з 25 травня по 25 липня 2018 року в Росії у зв’язку з проведенням Чемпіонату світу з футболу діє особливий порядок проведення масових акцій. Одиночні пікети в цьому указі не згадані. Незважаючи на це, за даними «ОВД-Инфо», протягом останніх днів, уже затримували низку учасників одиночних пікетів, саме посилаючись на цей указ.

14 травня 2018 року український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з закликом звільнити українських політв’язнів у Росії.

Акції на підтримку Олега Сенцова відбуваються цими днями у багатьох містах світу.

Про акцію у столиці Фінляндії Гельсінкі повідомив на своїй сторінці у Тwitter посол України Андрій Олефіров:

У Нью-Йорку на центральній площі Таймс-сквер пройшла велика акція-перформанс:

Напередодні в Києві на відкритті Ліги чемпіонів українські митці розповідали гостям міста про Олега Сенцова і українських політв’язнів. За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.

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