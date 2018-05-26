Денісова просить Червоний Хрест перевірити стан ув’язнених в Росії Сенцова і Кольченка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного хреста з проханням перевірити стан дотримання прав утримуваних в Росії українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Як повідомляє прес-служба омбудсмена, Денісова просить віце-президента організації Жиля Карбоньє сприяти візиту представника МКЧХ до виправної установи в Челябінській області Росії, де перебуває Кольченко, та до виправної колонії в російському Лабитнангі, де утримують Сенцова, щоб перевірити умови утримання та можливість надання медичної допомоги українцям.

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16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

На підтримку Сенцова в Україні увесь цей час відбуваються акції. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення політвязнів.

На 1 і 2 червня запланована під час футбольного чемпіонату глобальна акція на його підтримку.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.