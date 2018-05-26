«На підтримку Сенцова скрізь мають виходити тисячі людей» – володарка «Срібного ведмедя» Анна Качко

Чи знають про Олега Сенцова в Європі? Хто виступає на захист українського режисера – політв'язня Кремля? Як врятувати Сенцова, який 14 травня оголосив голодування у російській колонії північного міста Лабитнангі? Про це Радіо Свобода розповіла Анна Качко, кінопродюсер, організатор «Тижня українського кіно в Берліні», володарка «Срібного ведмедя» «Берлінале» та інших престижних кіновідзнак​.

– На мій погляд, про «кейс Сенцова» в Європі знають, але недостатньо. В основному, Олега підтримують його колеги – кінематографісти. За 4 роки, які Сенцов провів у в'язниці, було влаштовано безліч акцій у різних містах, опубліковано багато звернень до російської влади від провідних світових діячів кіно і мистецтва загалом.

На підтримку Олега активно висловлювалася Європейська кіноакадемія, Канський, Берлінський та інші кінофестивалі, Німецька національна кіноакадемія, а також найбільша німецька кінофундація Medienboard, яка на момент арешту підтримувала новий проект Олега – «Носоріг».

Деякі зірки Голлівуду виступали безпосередньо з акціями підтримки – наприклад, Джонні Депп

Фільм Аскольда Курова «Процес» про Олега Сенцово показували в офіційній конкурсній програмі Берлінського кінофестивалю. Під час «Тижня українського кіно на підтримку Олега Сенцова», який я організовувала в Берліні разом з українськими колегами, пройшла прес-конференція, яку висвітлили більшість великих німецьких засобів інформації.

Про Олега Сенцова говорили і у Сенаті США, і на засіданнях урядів Великої Британії і Німеччини. Деякі зірки Голлівуду виступали безпосередньо з акціями підтримки – наприклад, Джонні Депп.

Безсумнівно, велика частина кінематографістів світу знають про те, що відбувається з Олегом Сенцовим, але, на превеликий жаль, це все одно залишається маргінальною інформацією творчої спільноти і користувачів Facebook.

– Як відреагувала на голодування Сенцова Європейська кіноакадемія?

– З того моменту, як Олег оголосив голодування, знову, як і після його арешту, активну позицію зайняла Європейська кіноакадемія. 25 травня з’явився лист-звернення Європейської кіноакадемії «Не дайте Олегу померти!». Його підписали Акі Каурісмякі, Кен Лоуч, Майк Лі, Бела Тарр і багато-багато інших.

Усіх європейців просять надсилати листи своїм парламентаріям і міністрам закордонних справ, щоб ті вплинули на російську владу.

Також Європейська кіноакадемія намагається безпосередньо виходити на європейських політиків з вимогою обміняти Олега.

– Чи допоможе це все врятувати Олега Сенцова?

– Уже багато разів за ці роки було відчуття, що робляться якісь правильні кроки і скоро Олег буде на волі. Наприклад, його обміняють на російського ув'язненого чи ще щось таке. Але, всі ці наші дії і кроки поки не увінчалися успіхом.

Дуже важливо, щоб якомога більше людей дізналося про те, що відбувається

Відомі люди в Росії, такі як, наприклад, Олександр Сокуров, безпосередньо зверталися до президента Путіна.

Що конкретно потрібно робити зараз, ніхто не знає. В інтернеті багато обговорень і спекуляцій з цього приводу. Кожен вирішує для себе.

На мій погляд, зараз дуже важливо, щоб якомога більше людей дізналося про те, що відбувається, щоб ця ситуація вийшла за рамки кіноспівтовариства. Потрібно інформувати, повідомляти, заявляти, пояснювати.

Наприклад, на 2 червня планується масштабна акція в різних містах Росії і Європи в підтримку Олега. Якщо на вулиці вийдуть сотні тисяч громадян, можливо, це викличе потрібний резонанс.

У всякому разі люди висловлюють свою позицію і солідарність. Кожен може і повинен брати участь – необхідно тільки дізнатися, де і о котрій проходить така акція у вашому місті.

Також важливо, щоб впливові світові політики говорили про Олега. Спільно з Європейською кіноакадемією ми зараз ведемо переговори.

Я була знайома з Олегом особисто. І думаю, що він піде в своїх вчинках до кінця. Він дуже цілісний і він смілива людина.

Ситуація страшна, залишається тільки вірити і молитися за здоров'я Олега. Треба діяти.

Анна Качко – кінопродюсер, організатор «Тижня українського кіно в Берліні» на підтримку Олега Сенцова. Народилася у Москві, вчилася в Німеччині. Закінчила факультет телебачення і кіно університету Сорбонна у Парижі і продюсерський курс Академії кіно (NYFA) в Нью-Йорку. Член Європейської кіноакадемії. Із 2008 року член Європейської програми кінопродюсерів EAVE і її офіційний представник на території Росії і Казахстану. Продюсер художніх фільмів міжнародних ко-продукцій. Володарка «Срібного ведмедя» кінофестивалю «Берлінале» за фільм «Уроки Гармонії» (2012, Казахстан), призу за кращий дебют на кінофестивалі у Венеції за фільм «Чорна курка» (2015, Непал). Директор бізнес-майданчиків у Росії і Казахстані, спрямованих на просування кіно на міжнародні ринки.