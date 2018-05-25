Телеканал «Настоящее время» покаже фільм про Сенцова

Телеканал «Настоящее время» увечері 25 травня покаже документальний фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова».

Фільм присвячений засудженому в анексованому Криму українському режисерові Олегу Сенцову, який відбуває в Росії тюремний термін.

О 22:15 фільм стане доступним на YouTube-каналі «Настоящего времени» за посиланням.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.