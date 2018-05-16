Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в російській колонії

Засуджений у Росії український режисер, кримчанин Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів. Про це йдеться в його листі з колонії, який отримав російський адвокат Дмитро Дінзе.

«Я, Сенцов Олег, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і перебуває в колонії міста Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території Російської Федерації. Разом та до кінця. Слава Україні!» – написав український в’язень.

Після початку голодування Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров’я контролює медик; зараз його стан стабільний. До колонію приїжджали представники Ради з прав людини при президентові Росії та Федеральної служби виконання покарань. Вони вмовляли Сенцова припинити голодування. Українець відмовився і заявив, що або загине, або його або його вимоги почнуть виконуватися, розповів адвокат.

Російська влада окупованого Криму позбавила волі громадянина України Олега Сенцова понад чотири роки тому.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями.

Лабитнангі – місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташоване північніше Північного полярного кола. Населення складає близько 26 тисяч людей. Середньорічна температура в цьому районі сягає мінус 10 градусів за Цельсієм.