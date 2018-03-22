Кольченка випустили зі штрафного ізолятора – правозахисниця

Утримуваного в Росії українського політв’язня Олександра Кольченка випустили зі штрафного ізолятора Копейської колонії Челябінської області, повідомила на сторінці у Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Маленька гарна новина. Кольченко випустили з ШІЗО і він, нарешті, отримав посилку. Насправді, для того, хто розуміє, як важливий за ґратами кожен вітамін і кожен предмет з волі, це велика гарна новина. Більше ніяких новин про Сашу Кольченка немає», – повідомила правозахисниця.

Днями вона повідомляла, що Кольченка відправили в штрафний ізолятор на 13 діб за «пересування без охорони до бібліотеки та їдальні».

Наприкінці грудня Кольченка вже відправляли до штрафного ізолятора за «порушення форми одягу».

Олександр Кольченко та український режисер Олег Сенцов були затримані російськими спецслужбами в Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями. Російська влада включила їх до списку «терористів і екстремістів».