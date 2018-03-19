Засуджений у Росії кримчанин Кольченко перебуває в слідчому ізоляторі – правозахисниця

Український активіст Олександр Кольченко, засуджений в окупованому Криму до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у терористичній діяльності, з 8 березня перебуває в штрафному ізоляторі в колонії міста Копейська Челябінської області на Уралі. Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур.

За її словами, Кольченка помістили до ізолятора на 13 діб за «пересування без охорони до бібліотеки та їдальні», тобто тих місць, де засуджені зазвичай можуть ходити вільно. Це формальний привід покарати засудженого, який вигідний керівництву колонії, відзначає правозахисниця.

Наприкінці грудня Кольченка вже відправляли до штрафного ізолятора за «порушення форми одягу».

Олександр Кольченко та український режисер Олег Сенцов були затримані російськими спецслужбами в Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями. Російська влада включила їх до списку «терористів і екстремістів».