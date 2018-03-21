Кремль: Путін доручив опрацювати список про помилування 16 людей, серед яких є Сенцов і Кольченко

Президент Росії Володимир Путін доручив адміністрації опрацювати прохання політика Ксенії Собчак про помилування 16 людей, серед яких є український режисер Олег Сенцов та активіст Олександр Кольченко.

«Такий список був переданий Собчак президенту. Президент його прийняв і доручив своїй адміністрації опрацювати цей список», – повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше штаб Ксенії Собчак повідомив, що запропонував президенту Росії Володимиру Путіну помилувати людей із списку, в якому є 16 прізвищ, переважно росіян, зокрема, брата опозиціонера Олексія Навального – Олега Навального, фігурантів «справи 26 березня» Дмитра Борисова та Станіслава Зимовця. Також у списку є прізвища утримуваних в Росії українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.

Олександр Кольченко та український режисер Олег Сенцов були затримані російськими спецслужбами в Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями. Російська влада включила їх до списку «терористів і екстремістів».