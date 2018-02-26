У Мінську влаштували вечір підтримки ув’язненого в Росії Олега Сенцова

У столиці Білорусі Мінську 26 лютого відбувся вечір підтримки українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, засудженого в Росії.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, акцію влаштували білоруський ПЕН-центр, мінський культурний центр «Корпус» і російська ініціатива «РосУзнік» в рамках всесвітнього Дня опору російської агресії в Криму, до якого були приурочені акції Міжнародного ПЕН-центру на підтримку Олега Сенцова у всьому світі.

Прийшли на зустріч близько ста осіб – переважно активісти опозиції, правозахисники, студенти.

«Українська культура і мистецтво для мене завжди були джерелом свободи. До Києва, Львова та Ужгорода я приїздив за повітрям свободи. Цим повітрям була пронизана уся багаторічна традиція українського року, історії кінорежисерів Іллєнка та Параджанова, що було символом спротиву радянському пригніченню культури. Цей опір тепер продовжується творчістю Олега Сенцова», – сказав ініціатор заходу, білоруський кінокритик Максим Жбанков.

На вечорі солідарності з Сенцовим присутнім продемонстрували його фільм «Гамер».

«Це дуже тонка, акварельний історія, і нам дуже хочеться подивитися, що режисер Сенцов зніме потім», – сказав Жбанков.

Активістка ініціативи «РосУзник» Яна Гончарова, яка веде переписку з Олегом Сенцовим, закликала писати листи йому та іншим в’язням Кремля.

«Дуже важливо писати листи, у них в тюрмах немає нічого, у них немає емоцій, їм не дозволені навіть кольорові олівці, і листи для них - єдине джерело емоцій. Головне в листуванні – те, що треба навчитися не боятися. Про це Олег Сенцов говорив на суді в останньому слові. Треба протистояти тиску, тому що він починається з невідомого нам українського режисера, а закінчується нашими друзями і сусідами», – сказала Яна Гончарова.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на вечорі в Мінську можна було підписати листівки Олегу Сенцову та придбати його книги. Два оповідання Олега Сенцова нещодавно були перекладені на білоруську мову.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані російськими спецслужбами в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинувачують в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями.