У Мінську підтримають українського політв’язня Олега Сенцова

Білоруський ПЕН-центр разом з Культурним центром «Корпус» та ініціативою «РосУзник» проведе у Мінську захід, присвячену Олегу Сенцову – українському кінорежисерові, сценаристу і письменнику, засудженому в Росії до 20 років ув’язнення. Зустріч відбудеться 26 лютого, в День спротиву російській агресії в Криму, коли заплановані акції на підтримку Сенцова в усьому світі.

У програмі зборів у Мінську – лекція критика Максима Жбанкова про український кінематограф і місце Сенцова в ньому, прозвучить розповідь про умови ув’язнення Сенцова та ситуацію з іншими політв'язнями, відбудеться перегляд фільму Олега Сенцова «Гомер», також можна буде купити його книги.

Білоруска Яна Гончарова, яка листується з Олегом, розповість про його повідомлення з російської тюрми. На заході збираються написати листи Сенцову, розповісти, як можна допомогти йому та його родині, повідомляє Білоруський ПЕН-центр.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані російськими спецслужбами в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинувачують в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями.