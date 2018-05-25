У Києві збирають підписи відомих спортсменів під листом із вимогою звільнити Сенцова

У Києві збирають підписи відомих спортсменів під зверненням із вимогою негайно звільнити засудженого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Влада Києва заявляє, що лист авторства мера столиці Віталія Кличка уже підписали екс-гравець збірної України з футболу Євген Левченко, амбасадор фіналу Ліги чемпіонів серед жінок Ія Андрущак, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, англійський футбольний фрістайлер Біллі Вінгров, гравець збірної Ямайки з футболу Джеремі Лінч, екс-гравець збірної Франції та клубів «Марсель», «Мілан», «Челсі» Марсель Десаї, екс-гравець «Ліверпуля» Стен Коллімор, колишній гравець збірної Португалії та «Челсі» Жозе Бозінгва, український боксер Володимир Кличко та інші спортсмени.

«Обурливо, що талановитого митця, який мав мужність висловити свою громадянську позицію, тримають у в’язниці за сфабрикованою справою. Здоров’я Олега стрімко погіршується. І, якщо він залишиться за ґратами, ми можемо не встигнути, станеться трагедія», – цитує прес-служба КМДА текст листа.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.