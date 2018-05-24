Адвокат: Сенцов є «впертою людиною», він не піде «на жодні компроміси»

Адвокат ув’язненого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування 14 травня, Дмитро Дінзе заявляє, що його підзахисний є «дуже впертою людиною», і не піде «на жодні компроміси».

«Він домовлятися ні про що не буде. Я не думаю, що він навіть помилування у когось проситиме – це просто закінчиться поганим результатом і може мати довгострокові наслідки», – сказав він в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Адвокат має намір під час зустрічі зі своїм підзахисним в російській колонії передати йому листи підтримки та лист від політв’язня Олександра Кольченка.

«Я йому передам лист Кольченка, листи підтримки ... Доведу до його відома, яка розгорнулася кампанія навколо його рішення, і далі він сам буде вирішувати, чи продовжувати йому голодування. Він повинен вирішувати сам. Оскільки правові заходи в цьому випадку, дійсно, не працюють, він обрав крайні заходи», – сказав адвокат, коментуючи намір відвідати свого підзахисного найближчим часом.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.