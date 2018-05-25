Європейська кіноакадемія виступила з відкритим зверненням щодо Сенцова: не дайте Олегові померти

Негайно та безумовно звільнити українського режисера Олега Сенцова вимагає Європейська кіноакадемія. Відповідне звернення з’явилося на сайті організації.

Його підписали продюсери, актори та режисери з Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі, Угорщини та Фінляндії та Росії, а також 1750 членів інших організацій – партнерів європейської кіноспільноти. Серед них – Українська кіноакадемія (UFA) та Спілка кінематографістів України.

«Не допустіть смерті Олега! Ми глибоко стурбовані, тому ще раз вимагаємо забезпечити його безпеку і негайно та безумовно його звільнити!» – мовиться у тексті звернення, яке серед інших підписали Кен Лоуч, Стівен Долдрі і Кшиштоф Зануссі.

«Будь ласка, допоможіть нам врятувати його – зверніться до свого міністра закордонних справ, вашого депутата або до посольства Росії у вашій країні, і попросіть їх зробити все можливе для звільнення Олега Сенцова! Ми мусимо діяти зараз!» – закликає Європейська кіноакадемія.

Текст звернення повідомляє, що сьогодні 12-й день безстрокового голодування українського кінорежисера Олега Сенцова. За словами адвоката Дмитра Дінзе, Сенцов планує продовжувати голодування до самої своєї смерті, якщо його вимоги не будуть виконані.

Олега Сенцова, який брав участь у Євромайдані в Києві та виступав проти анексії Криму Росією, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заарештувала у його домі у Сімферополі 10 травня 2014 року. Потім Сенцова привезли у Москву, де він понад рік в ув’язнення очікував на суд. Разом із режисером у цій справі було засуджено Олександра Кольченка, Олексія Чирнія та Геннадія Афанасьєва, але останнього пізніше звільнили і повернули Україні внаслідок обміну.

Незважаючи на те, що один з ключових свідків зрікся свого свідчення як такого, що було надано «під примусом», судовий продовжувався і базувався на звинуваченні Олега Сенцова у вчиненні «злочинів терористичного характеру. Сенцов усі звинувачення відкинув. Також він наполягає, що є громадянином України, і російський суд не може його судити.

Європейська кіноакадемія тоді направила Президентові Росії та російській владі звернення із вимогою негайно звільнити Сенцова. Попри те, що звернення підписали тисячі кіномитців з усієї Європи, Олег Сенцов був засуджений до 20 років ув'язнення.

Amnesty International назвала процес над Сенцовим «несправедливим військовим судом».

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Сенцова і арештованого разом з ним Олександра Кольченка політв'язнями.

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