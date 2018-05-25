Макрон спитав Путіна про Сенцова. Путін сказав про Вишинського

Президент Франції Емманюель Макрон 24 травня під час переговорів у Санкт-Петербурзі з російським лідером Володимиром Путіним порушив тему ув’язнення в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.

«Ми говорили про права людини під час наших переговорів, були згадані багато питань, в тому числі пан Сенцов... Я говорив президенту, що це два дуже чутливих питання для нашої країни (друге – переслідування російського режисера Кирила Серебренникова – ред.), оскільки інтелектуальна еліта дуже стурбована», – сказав Макрон на брифінгу за підсумками переговорів.

Путін у відповідь на питання французького журналіста сказав, що Олег Сенцов «був засуджений за підготовку терактів», і нагадав про затриманого в Україні Кирила Вишинського.

З 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Російські спецслужби затримали Олега Сенцова в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов визнаний правозахисним рухом «Меморіал» політичним в’язнем.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».