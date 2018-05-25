«Свободу Сенцову!»: Україна та світ закликають звільнити українського режисера

Олег Сенцов продовжує голодування в російській в'язниці. Активісти з України, Росії, Європи та США стурбовані тим, що він може померти, і закликають Кремль негайно звільнити українського режисера.

Україна

Від моменту оголошення Олегом Сенцовим голодування, в Україні відбулася ціла низка акцій на його підтримку. Вони пройшли, зокрема, в Одесі:

Львові:

Харкові:

Кілька у Києві:

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Марш «Свободу захисникам України»

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: у Києві пройшла акція на підтримку Олега Сенцова «Досить сидіти!»

Про Олега Сенцова нагадав у Каннах інший український режисер Сергій Лозниця: «З величезним болем і з величезним захопленням я заявляю про свою солідарність з Олегом Сенцовим, з усіма режисерами в різних частинах світу, які борються за свободу, за гідність і, врешті, за людяність. Як би не намагалися жорстокі і деспотичні режими переслідувати нас, затикати нам рот і змушувати нас підкорятися їхнім правилам, мистецтво кіно залишиться вільним».

На знак солідарності з Олегом Сенцовим український письменник Андрій Любка закликав громадськість відмовитися частково від їжі на знак солідарності з політв’язнем:

Ув'язненого режисера, серед інших, підтримали українські політики:

Музиканти:

А також ілюстратори Андрій Єрмоленко:

Юрій Журавель:

І навіть вигаданий персонаж Кіт Інжир:

​Росія

Акції на підтримку Олега Сенцова відбуваються і в Росії. 18 травня директор кількох російських кінофестивалів Олексій Медведєв вийшов на пікет до адміністрації президента Росії, вимагаючи обміну українського режисера.

«Так, він – противник вашого курсу, але він – противник чесний, сміливий та щирий. Таких ворогів необхідно цінувати, Володимире Володимировичу. Він дорожчий за улесливих друзів і лицемірів… А ще таких ворогів можна і треба пробачити, особливо після чотирьох років у в’язниці. Ще раз підкреслю, про жодні злочини, спрямовані проти життя та здоров’я людей, не йдеться. Тільки про символічний протест», – наголосив він.

Наступного дня з вимогою звільнити українського режисера на Пушкінську площу в Москві вийшло шестеро активістів з плакатами «Олеже, живи», «Росіє, відпусти Сенцова», «Врятувати Сенцова, Save Sentsov».

Їхній приклад згодом повторив і активіст Юрій Самодуров, який за результатами свого одиночного пікету написав: «Велика кількість людей про Олега Сенцова і його смертельне голодування не чули і не знають. Тому пікети… мають сенс».

Ідею такої акції підтримали й деякі інші москвичі.

«Люди підходили і розпитували про те, хто такий Олег Сенцов і що з ним відбувається… Дискусія була доброзичливою, люди співчували Сенцову. Негативу на нашу долю сьогодні не випало», – написала активістка Ольга Мазурова.

​А ось як виглядала акція на підтримку українського режисера у російському Санкт-Петербурзі:

Із закликом до учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму підтримати звернення-вимогу до керівництва Росії щодо звільнення українського режисера Сенцова звернулись члени російської асоціації «Свободное слово», Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та «Вольного исторического общества».

«Ми вимагаємо відправити Сенцова на його батьківщину – в Україну. Смерть Олега Сенцова стане соромом для Росії і назавжди заплямує тих, хто міг його врятувати, але не врятував», – мовиться у зверненні.

​Європа

Із вимогами звільнити Олега Сенцова та інших українських політв’язнів Кремля вийшли активісти й у столиці Словенії:

Подібна акція відбулася і в Берліні, поблизу Бранденбурзьких воріт:

А також перед російським посольством:

Із закликом звільнити Олега Сенцова виступила президент Естонії Керсті Кальюлайд:

Із відкритим листом звернулись до міністра закордонних справ Чехії Мартіна Стропніцького чеські активісти, які «наполегливо попросили» його «відважно і в якомога більш стислому часовому горизонті особисто залучитися до справи Олега Сенцова та інших українських в’язнів у Росії».

18 травня Асоціація режисерів Франції (SFR) звернулася до президента країни Емманюеля Макрона із закликом підняти питання звільнення Сенцова під час його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Сенцов рішуча людина, готова іти до кінця. Не дозвольмо колезі померти через байдужість. Ми вимагаємо його звільнення», – йшлося у відкритому листі митців.

Пізніше, 24 травня, Макрон під час переговорів у російському Санкт-Петербурзі з Путіним порушив тему ув’язнення в Росії українського режисера, на що президент Росії нагадав про затриманого в Україні Кирила Вишинського.

27 травня хода на підтримку Сенцова та інших українських бранців Кремля має відбутись також і в Гельсінкі (Фінляндія).

США

Звільнити Сенцова закликають також і в США. Зокрема, на прайді, що відбувся 21 травня у районі Нью-Йорка Брайтон-Біч, де компактно живуть вихідці з колишнього СРСР, деякі учасники тримали ось такі плакати:

Посольство США в Україні також висловило свою підтримку українському режисеру, зазначивши, що «ми разом з Олегом».

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Наразі анонсовано глобальну акцію, яка має відбутись у різних містах світу 1 та 2 червня. Долучитися до неї закликає сестра Олега Сенцова Наталя Каплан:

Про своє безстрокове голодування український режисер оголосив 16 травня, маючи на меті у такий спосіб добитися звільнення 64 українських політв'язнів.

«Разом та до кінця. Слава Україні!», – написав Сенцов у своєму зверненні.

Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що його підзахисний не піде «на жодні компроміси»: «Він домовлятися ні про що не буде. Я не думаю, що він навіть помилування у когось проситиме – це просто закінчиться поганим результатом і може мати довгострокові наслідки».