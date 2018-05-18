У Каннах нагадали про режисера Сенцова, який в російській тюрмі продовжує голодування

Український режисер Сергій Лозниця на Каннському кінофестивалі нагадав про режисера Олега Сенцова, якого в Росії засудили до 20 років тюрми і який напередодні оголосив голодування.

«Поки триває ця церемонія, на півночі Росії, у в’язниці з посиленими заходами безпеки, молодий український митець, кінорежисер продовжує своє голодування. Він, звинувачений у злочинах, які він ніколи не скоював, несправедливо засуджений до 20 років ув’язнення, вимагає від російської влади негайного звільнення усіх українських політичних в’язнів», – сказав він під час нагородження на Канському кінофестивалі.

Лозниця завив про свою солідарність з Сенцовим, а також наголосив, що, попри переслідування деспотичних режимів, «мистецтво кіно залишиться вільним».

«З величезним болем і з величезним захопленням я заявляю про свою солідарність з Олегом Сенцовим, з усіма режисерами в різних частинах світу, які борються за свободу, за гідність і, врешті, за людяність. Як би не намагалися жорстокі і деспотичні режими переслідувати нас, затикати нам рот і змушувати нас підкорятися їх правилам, мистецтво кіно залишиться вільним».

Сьогодні український фільм режисера Сергія Лозниці «Донбас» отримав нагороду за кращу режисуру у конкурсній програмі «Особливий погляд» на Каннському кінофестивалі.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.