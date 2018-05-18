Український фільм «Донбас» отримав нагороду у Каннах

Український фільм режисера Сергія Лозниці «Донбас» отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив український продюсер Денис Іванов.

Cтрічка Сергія Лозниці була номінована у другій за важливістю конкурсній програмі в французьких Каннах ‒ «Особливий погляд».

9 травня на Каннському кінофестивалі презентували фільм «Донбас».

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​Це світова прем’єра фільму «Донбас». Вихід стрічки в український прокат запланований на 2018 рік.

Фільм «Донбас» створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Українським копродюсером був Денис Іванов та кінокомпанія «Артхаус Трафік».

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах. У ньому розповідають про події, що відбувалися на сході України. У центрі уваги – «люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами».

Це друга картина Лозниці, в якій з'являються персонажі «русского мира». У документальному фільмі «День перемоги» (2018) «нічні вовки» та інші «ура-патріоти» з прапорами «Новоросії» та «георгіївськими стрічками» відзначають 9 травня в Берліні.

Знімали «Донбас» в Кривому Розі, над картиною працювала велика міжнародна команда, в тому числі росіяни.