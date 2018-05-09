На кінофестивалі в Каннах презентували фільм про Донбас

На Каннському кінофестивалі презентували український фільм режисера Сергія Лозниці «Донбас».

«Фільм відкриває конкурсну програму «Особливий погляд», головою жюрі цієї програми є відомий актор і продьюсер Бенісіо дель Торо, який зараз тут і представляє нашу стрічку», – написав віце-прем'єр Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook.

​Це світова прем’єра фільму «Донбас». Вихід стрічки в український прокат запланований на 2018 рік.

Фільм «Донбас» створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Українським копродюсером був Денис Іванов та кінокомпанія «Артхаус Трафік».

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах. У ньому розповідають про події, що відбувалися на сході України. У центрі уваги – «люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами».

Цього року Каннський міжнародний кінофестиваль, який розпочався з 8 травня, триватиме до 19 травня.