Світова прем’єра фільму «Донбас» українського режисера відбудеться на Каннському фестивалі

Світова прем’єра фільму «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці відбудеться на 71-му Каннському кінофестивалі, повідомили в кінокомпанії «Артхаус Трафік». Стрічка відкриє програму «Особливий погляд».

«Я щасливий, що зможу поділитися фільмом з найвимогливішою, досвідченою та чутливою публікою – журі та глядачами Каннського фестивалю. Для мене дуже важливо звернути увагу творців та політиків на проблему Донбасу. Наскільки я можу судити, це головна проблема нашого часу. Мова йде не про один регіон, країну або політичну систему; а про людство і цивілізації в цілому. Про кожного з нас – сьогодні», – заявив Лозниця.

Фільм «Донбас» створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Українським копродюсером був Денис Іванов та кінокомпанія «Артхаус Трафік».

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах. У ньому розповідають про події, що відбувалися на сході України. У центрі уваги – «люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами», повідомляють в «Артхаус Трафік».

Вихід стрічки в український прокат запланований на 2018 рік.

Цього року Каннський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься з 8 до 19 травня.

До конкурсної програми Semaine de la Critique («Тиждень критики») фестивалю відібрали повнометражний художній фільм «Жінка на війні» режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений за участі Франції, Ісландії та України.