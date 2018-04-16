Створений із участю України фільм відібрали до програми Каннського фестивалю – Держкіно

Повнометражний художній фільм «Жінка на війні» режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений із участю Франції, Ісландії та України, відібрали до конкурсної програми Semaine de la Critique («Тиждень критики») 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю, заявили в Державному агентстві України з питань кіно.

В агентстві з посиланням на компанію Solar Media Entertainment повідомили, що під час фестивалю відбудеться світова прем’єра картини.

У Держкіно розповіли, що в фільмі «Жінка на війні» порушується проблема деградації навколишнього середовища, що «передається через боротьбу жінки, котра сама, на противагу всій громаді, вирішує взяти на себе місію захисту природи та збереження височин Ісландії».

Програма «Тиждень критики» заснована в 1962 році Спілкою французьких кінокритиків. Її мета – знайти молоді таланти і підтримати їхні перші або другі режисерські роботи, зазначили в Держкіно. У 2014 році цій у секції був представлений фільм українського режисера Мирослава Слабошпицького «Плем’я», тоді стрічка отримала ґран-прі.

Цьогоріч Каннський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься з 8 до 19 травня.