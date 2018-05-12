Канни-2018: «Донбас» у Франції зустріли оплесками

Канни ‒ Нова стрічка Сергія Лозниці відкрила другу за важливістю конкурсну програму в французьких Каннах ‒ «Особливий погляд». Двогодинний фільм розповідає про життя на окупованій частині Донбасу на прикладах історій простих людей. Через реальні історії режисер розповідає, як підтримувані Росією сепаратисти будують свою «псевдодержаву»: як відбирають гроші у місцевих бізнесменів, як прив’язують українського військового до стовпа з написом «каратєль» і знущаються над ним. Одна з головних ідей стрічки ‒ як працює російська пропаганда.

Фільм художній, але базується на реальних подіях. Сергій Лозниця під час прем’єри розповів про те, як з’явилася ідея зняти стрічку про Донбас: «Сценарій фільму базується на аматорському відео, яке знімали на початку цієї війни, у 2014-му і на початку 2015 року. Я був настільки шокований побаченим, що вирішив зробити свій художній фільм на основі цього відео. Тож запрошую на Донбас!».

Брати участь у конкурсній програмі «Особливий погляд» ‒ це вже велика честь, а отримати можливість стати фільмом-відкриттям ‒ серйозний успіх, який також показує зацікавленість європейців Україною.

Це має побачити кожен

Після перегляду стрічки люди виходили з зали настільки враженими, що часто відмовлялися спілкуватися з журналістами. Пояснювали це тим, що їм треба час, аби все це усвідомити.

«Я вражена масштабами корупції. Цей епізод у фільмі, де у чоловіка відбирають автомобіль нібито на потреби нової «держави» (маються на увазі претензії сепаратистів на створення своїх «республік» ‒ ред.), мене дуже вразив. Так, корупція є всюди, але те, що я тут побачила, ‒ просто нема слів», ‒ розповіла Радіо Свобода Софі, бельгійський кінокритик.

Себастьян Смолінський, польський журналіст: «Він дуже потужно показав, як працює російська пропаганда. Стрічка починається і закінчується історією про пропаганду, і це дає уявлення про те, що відбувається. Він показує, як створюються «фейк ньюз», всю цю машину російської пропаганди».

«Всі мають обов€язково подивитися цей фільм. Це дуже важливо, щоб вони побачили і самостійно зробили для себе висновки про те, що відбувається», ‒ сказав Хав’єр, іспанський кінокритик.

Водночас кілька глядачів не на запис сказали, що іронія у фільмі межує з фарсом, часто епізоди занадто довгі, актори у них грають не дуже переконливо.

Однак скільки людей ‒ стільки думок, тому зараз всі очікують, що скаже журі конкурсу, яке цього року очолює Бенісіо Дель Торо. А він після перегляду стрічки «Донбас» аплодував разом з усією залою.

«Жінка на війні»

Ще одна світова прем’єра ‒ фільм «Жінка на війні», який є копродукцією Франції, Ісландії та України. Він потрапив до конкурсної програми «Тиждень критики», яку заснувала спілка французьких кінокритиків для пошуку молодих талантів.

Стрічка розповідає про боротьбу жінки за захист природи та збереження височин Ісландії. І в розпал цієї битви вона дізнається про те, що отримала дозвіл на всиновлення маленької дівчинки з України. Зйомки тривали вісім тижнів, вони охопили різні локації в Ісландії та Україні.

Нові правила фестивалю

71-й Каннський кінофестиваль не обійшовся і без нововведень. Кінозіркам і всім, хто прогулюються червоною доріжкою, заборонили робити «селфі». За словами директора кінофестивалю Тьєррі Фремо, Канни ‒ це передусім елегантність і витонченість, яку всі очікують після пишної церемонії відкриття. Натомість раніше у соціальних мережах можна було знайти різні чудернацькі фото, які важко назвати елегантними. Тому тепер ‒ жодних селфіпалиць і смартфонів, лише позування професійним камерам.

Це вже не перша така заборона у Каннах, раніше зіркам не дозволили приходити на доріжку у балетках і наказали обов’язково вдягати підбори. Тоді акторка Джулія Робертс відповіла на цю заборону тим, що вийшла на червону доріжку у довгій чорній вечірній сукні і боса.

І ще одна заборона ‒ для журналістів скасували окремі прес-покази, які раніше передували прем’єрі. Організатори фестивалю пояснили це тим, що раніше після ранкового перегляду журналісти відразу ділилися враженнями від фільму (часто не найкращими) у соцмережах, і таким чином режисера і акторів, які виходили представляти світову прем’єру, могли вже не дуже тепло зустріти. Аби уникнути таких ситуацій, було вирішено зробити одну прем'єру для всіх.