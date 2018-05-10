Фільм Сергія Лозниці «Донбас»: у смішному пеклі «Новоросії»

На Каннському кінофестивалі 9 травня відбулася прем'єра фільму «Донбас».

Чотири роки тому український режисер Сергій Лозниця знімав київський Майдан, а в фільмі «Донбас» розповідає про те, що сталося на території, яка революцію відкинула і занурилася у війну, придуману в Москві. Російські військовослужбовці невміло зображують жителів Горлівки, кудись йдуть товарні склади з вугіллям, а «нові господарі життя», «ополченці», грабують усіх підряд – від бідних бабусь до місцевих багатіїв.

Персонажі «Донбасу» розігрують справжні сцени з життя «Новоросії», реконструюючи сюжети, які режисер знайшов в інтернеті. Ось «ополченці» демонстративно карають своїх жалюгідних товаришів, викритих у крадіжці телефону, а у самих – гори награбованої техніки ... Ось натовп знущається над літнім чоловіком, якого запідозрили у «співпраці з українцями» ... А ось переможці гуляють: герой п'єси Гоголя «Одруження» Іван Павлович Яєчня , що перетворився в худого «ополченця», укладає шлюб з «громадянкою» «Новоросії». «Дивишся на це, і як ніби те, що відбувається, вже хтось зрежисував, це оброблений художній матеріал. Ось це разюче. Саме гротескні форми, фарс», – говорив Сергій Лозниця в 2015 році, коли почав працювати над сценарієм «Донбасу».

Це – друга картина Лозниці, в якій з'являються персонажі «русского мира». У документальному фільмі «День перемоги» (2018) «нічні вовки» та інші «ура-патріоти» з прапорами «Новоросії» та «георгіївськими стрічками» відзначають 9 травня в Берліні.

Знімали «Донбас» в Кривому Розі, над картиною працювала велика міжнародна команда, в тому числі росіяни, але важко уявити, що фільм вийде в прокат в Росії.

Як реагували жителі Кривого Рогу на прапори «Новоросії» на знімальному майданчику? На ці та інші запитання Сергій Лозниця розповідає після канської прем'єри «Донбасу»: фільм відкрив фестивальну програму «Особливий погляд».

– Сергію, ви працювали і з професійними репортажами, і з аматорськими записами з YouTube і на їх основі придумували, реконструювали сцени. Ось, наприклад, пишне весілля «польового командира» – це одруження «Мотороли»?

– Ні, це весілля «ополченки» на псевдо «Кукла» і «ополченця» «БМВ». У них було багато таких одружень. Я взяв одне з найяскравіших.

– Як ви працювали з цим відеоматеріалом і як перетворювали документальні сцени в кіно?

Я вирішив описати ситуацію, в якій все перетворюється у кошмар

– Я був вражений, наскільки це відео амбівалентне. З одного боку, трагедія, з іншого боку – гротеск. Я вирішив описати ситуацію, в якій все перетворюється у кошмар, в падіння і деструкцію, в повне руйнування суспільства. Вибрав характерні епізоди і характерні, на мій погляд, історії, а потім спробував створити структуру, де ці епізоди пов'язані один з одним. У мене є прекрасний референс – «Привид свободи» Бунюеля. Там з одного епізоду в інший переходив герой попереднього епізоду, потім ми його втрачали, і новий герой переходив в наступний епізод. Я вибрав таку форму, а далі ми робили реконструкцію обраних мною аматорських відеосюжетів з акторами. Щось я переписував, оскільки в житті ніхто не узгоджується з драматургією, якої вимагає екранний час. Але дух все-таки вдалося зберегти.

Є епізоди, де не можна втриматися від сміху

​– Фільм Бунюеля закінчується тим, що демонстранти кричать «Геть свободу!». Адже «Донбас» теж про це: і люди відмовилися від свобод, і свобода відмовилася від них.

– Так, це така трагічна картина, але вона трагіфарсова, там є епізоди, де не можна втриматися від сміху.

– Найсмішніша сцена – це візит до начальника (це Захарченко?) віце-президента Фонду мученика Феодосія Херсонського, дами з величезним жабо, яка, збиваючись, несе ахінею про мощі святого Чурили Пленковича, а насправді хоче щось вициганити. Але вона – маленький пройдисвіт, а він – великий, і він її як таргана знищує. Чудова актриса!

– Жанна Лубгане з драматичного театру в Даугавпілсі. Я вже працював з нею у фільмі «Лагідна». А її партнер в цій сцені – Вадим Дубовський, який у мене знімався в «Лагідній». Він взагалі водить вантажівки по Сполучених Штатах Америки і співає.

– Так, знаменитий «співаючий далекобійник».

– Я дуже хочу, щоб він став актором, він приголомшливий і харизматичний актор. Але це не Захарченко – це хлопець, який «керував» іншою областю. Вся історія сталася насправді, я тільки дещо змінив у фіналі.

– В іншій сцені неможливо не впізнати «казака» Бабая в чорній шапці. А ось одного персонажа я не впізнав, хоча, напевно, є прототип, – це брава літня жінка, що стала «польовим командиром», яка обшукує і принижує пасажирів автобуса, кажучи: «У нас у всіх мама хвора».

– Це – приголомшлива актриса Олена Хижна з Києва. А історію розповів мені фотограф і режисер-документаліст з Дніпропетровська Саша Течинський: це сталося з ним і німецьким журналістом, якого він супроводжував у поїздці на Донбас. Я її записав, а потім подумав: було б чудово, щоб Саша і зіграв самого себе. Він з радістю приїхав, прекрасно зіграв.

– Вазагалі не важливо, хто прототип – Захарченко чи Плотницький, «Моторола» чи «Бабай», вони всі взаємозамінні ...

– Ці ситуації типологічні, вони схожі. Я думаю, що всюди на території, де йде війна, починається таке бродіння і хаос, суспільство практично зникає. Війна схожа в будь-якій культурі, в будь-якому середовищі, в будь-якому соціумі. Ситуація розвивається за одними і тими ж законами, тому що людина так влаштована.

– Ви знімали фільм «Донбас» в країні, де війна триває зараз, за два кроки від Донбасу. Зрозуміло, що ніхто на знімальному майданчику не може сприймати війну байдуже. Як ви працювали в Кривому Розі, серед людей, які так чи інакше залучені в цю трагічну історію?

Близько двох тисяч осіб знялося в картині. Деякі іноді говорили: «Вибачте, але я сепаратиста не можу грати»

– Це дуже близьке переживання для багатьох, хто живе там. У нас багато непрофесійних акторів масових сцен, яких ми знайшли в Кривому Розі, близько двох тисяч осіб знялося в картині. Деякі іноді говорили: «Вибачте, але я сепаратиста не можу грати». Я це почуття прекрасно розумію. Людині, яка живе там і у якої, не дай Боже, хтось загинув, це, звичайно, дуже боляче. У сцені на блокпосту, де чоловіків роздягають, щоб подивитися, воював чи не воював, грали хлопці, які так само проходили блокпост. Вони уникли гіршої долі, їм вдалося вискочити. Я чув дуже багато трагічних історій. Це досить болючий процес: ти переживаєш і, з іншого боку, повинен робити фільм, і це переживання не повинно твою роботу спотворювати, потрібно намагатися все-таки бути об'єктивним, наскільки це можливо.

– Чи змінилося ваше розуміння конфлікту на Донбасі за час зйомок?

– Ні, не змінилося. Я точно так само до цього ставився, як і до того, як туди приїхав. Я просто там стикнувся безпосередньо з людьми, які пережили це – це зовсім інше відчуття. Але що я думав про це до того, то і продовжую думати зараз.

– Німецький журналіст шукає командира, шукає того, хто все це затіяв. А всі кивають один на одного. Ми розуміємо, що командир насправді з Росії, там ці люди теж присутні, але відмовляються себе називати, говорять, що вони з Горлівки ...

Це все схоже на маскарад, де маскою намагаються прикрити те, що всім давно відомо

– Це все схоже на маскарад, де маскою намагаються прикрити те, що всім давно відомо. Але в цю гру з якоїсь причини продовжують грати. А навіщо це потрібно? Адже всі все прекрасно розуміють, але в той же час для глядачів і читачів вони продовжують грати цей спектакль. Такий феномен дивний. Адже до цих пір все не названо так, як повинно бути названо. Якась недомовленість присутня.

– І суть цього процесу – перерозподіл тих небагатьох багатств, які залишилися у цих людей. У бізнесмена відбирають джип, у бабусі шматок сала, при цьому щось кажучи про боротьбу з «фашизмом». І їдуть, і їдуть вагони з вугіллям кудись.

– Це грабіж, це просто грабіж, який прикритий красивими словами, жестами, прапорами. Суть – це корупція і грабіж, більше нічого, ну ще «влада», що загалом має стосунок до перерозподілу благ, більше ні до чого.

​– Фільм називається «Донбас», але він не тільки про цю територію. Такий Донбас можна влаштувати де завгодно. Нещодавно пройшла прем'єра вашої документальної стрічки «День перемоги», знятої в Берліні. У Трептов-парку теж можна влаштувати Донбас. Це спільна історія, ці два фільми пов'язані.

– Безумовно, пов'язані між собою – персонажами у всякому разі.

– А персонажі існують в російській літературі. Ваш герой, якого звати Іван Павлович Яєчня, він з п'єси Гоголя «Одруження», раптом опинився в Донецьку. А на вулиці з'являється Достоєвський ...

– Так. З'являється персонаж, який йде проти течії. Це той самий Яєчня, тільки йому бороду приклеїли. Жарт прихований, він неочевидний, але хто знає – побачить.

– Достоєвський виходить з натовпу, який веде на розправу чоловіка, запідозреного в тому, що він «працював на українців».

Так поступово починається – з жартів, з селфі, з куріння в обличчя, з обзивання, а потім переходить до розправи

– Ця історія сталася в місті Зугрес. Я записав сцену в сценарії – послідовність дій, діалоги, драматичний розвиток – аматорський відеозапис. Потім розіграв її з акторами. А відео знімав якийсь хлопець, який сміявся, глумився, поради давав. Воно мене вразило: наскільки можна так втратити людське обличчя. Це нагадує акцію Марини Абрамович, коли люди відчули, що вони безкарні, мають право робити з її тілом, що їм заманеться, і до чого це дійшло. Так поступово починається – з жартів, з селфі, з куріння в обличчя, з обзивання, а потім переходить до розправи. Це одна з кульмінаційних точок в картині: до чого все може привести, як це все може завершитися, розвиваючись таким чином. Вся ця брехня, вся ця корупція в широкому сенсі і цей розпад призводять до такої катастрофи, до кошмару.

– І відразу за цією сценою йде весілля. Постійно змінюється жанр – від трагедії до фарсу і назад.

– Так, контрастний душ. Мені здається, що повинно бути саме так. Там зовсім інша інтонація, інша емоція, інше почуття викликає у глядача. І потім знову контрастний душ ... Не будемо розповідати.

– І прямо на весіллі нагадують про те, що відбувалося, показують в телефоні знущання над нещасним літнім чоловіком.

– Як це може співіснувати? Вражаюча річ.

​

– Мене запитують ваші шанувальники, коли покажуть фільм у Росії. Я їм відповідаю, що не можу уявити цю картину на російському екрані хоча б тому, що ваші герої говорять тією мовою, якою вони говорять, а зараз це в Росії заборонено «Роскомнаглядом». Крім того, ми знаємо, що приходять шалені люди в кінотеатр, як це було на «Артдокфест», і обливають екран якоюсь гидотою. Такі фільми не показують в Росії з багатьох причин...

Складно заборонити мову, її неможливо заборонити

– Не знаю, поживемо – побачимо. Мені цікаво, як фільм буде сприйнятий. Тому що одна справа – що я про це думаю, а інша справа – як це сприймуть люди, які дивляться на це по-своєму. Я намагався не займати нічию сторону. Точніше так: я на боці людей, людини. Я говорю про те чи показую те, що мене обурює, вражає, проте я не хочу диктувати свою позицію глядачеві, не хочу забирати у нього право на власне судження. Цього правила я дотримуюся у всіх картинах. А що стосується «Роскомнагляду», я просто ігнорую подібні обмеження, оскільки люди говорять так, як вони говорять. «Роскомнагляд» спробував щось зробити з Telegram, по-моєму, йому не дуже вдалося. Складно заборонити мову, її неможливо заборонити – це все одно що свіже повітря забороняти.

– Але вони вперто намагаються це зробити.

– Це неможливо. Зрештою, люди все побачать в інтернеті.

– Ви сказали, що ви на боці людей. Я думав, чи є не лиходії в вашому фільмі? Ті люди, які їдуть в автобусі? І ще мати, яка відмовляється виходити з укриття ...

– Так. Їй соромно за дочку, яка, мабуть, живе з заможним «правителем» цієї території. І іншим людям теж соромно. Є там люди, якщо придивитися, але переважно, звичайно, ілоти.

– Цей розпад, ця дезінтеграція, про яку ви говорите, коли-небудь закінчиться чи все абсолютно безнадійно?

– Великою мірою це безнадійно, оскільки єдине, що може зупинити, – це виховання, освіта, те, чим найменше займаються. Справа не в економіці, а в стані свідомості. Він, на жаль, не дуже радує. Що читають люди, які приймають рішення? Нічого не читають. Що для них є пріоритетом, що вони поважають, що зневажають? На жаль, цим ніхто не займається, чим далі, тим більш дикі, неосвічені, невиховані люди. Це може зупинити сім'я, школа, культура.

– Як українська держава брала участь в підготовці фільму? І як до вас ставилися чиновники в Кривому Розі?

– Державний фонд підтримки кіно, який очолює Пилип Іллєнко, підтримав фільм, величезне їм спасибі. Зараз в Україні 30-40 картин на рік виходить ігрових, вже три-чотири роки фільми фінансуються. Є прекрасні актори в Україні, чудові команди професіоналів, робітники-постановники чудові, хлопці-освітлювачі приголомшливі. Інша частина фінансування з Німеччини, Румунії, Нідерландів і Франції. У мене чудова міжнародна команда, на майданчику звучало десять мов. Робоча мова – англійська. Я завжди так працюю. Це прекрасно, коли в картині об'єднується досвід і талант блискучих професіоналів з різних культур.

​З чиновниками в Кривому Розі ніяких проблем не було, вдалося всім пояснити, що ми робимо, наскільки це важливо. Товариство ветеранів АТО нам допомагало, адміністрація місцева теж допомагала, поліція. У нас є сцени, де носять «колорадські» стрічки, де вивішувати потрібно було прапор «Новоросії». Український копродюсер побоювався, що жителі міста будуть якось обурюватися, перешкоджати зйомкам, але ні, нічого такого не було. Взагалі українці народ дуже артистичний, як італійці чи французи, можна знімати багатьох, не пояснюючи, що необхідно робити, всі прекрасно самі розуміють. У деяких сценах непрофесійні хлопці краще грали, ніж заслужені артисти. Багато сцен дуже складних, ми репетирували довго, було два місяці репетицій. Найскладніша сцена – побиття, багато пластів, багато рівнів, багато акторів, необхідно все це поставити. Ось це дуже цікаво: як зробити так, щоб я як глядач опинився всередині події, яка практично документально розгортається перед моїми очима.

– Що ви, автор картини «Майдан», думаєте про те, що сталося в Україні за ці чотири роки?

– У мене ніколи не було великих ілюзій, тому моє ставлення до події анітрохи не змінилося. Україна як була іншою, порівняно з Росією, так вона і залишається іншою. А зміни, рух в сторону, умовно кажучи, Заходу – тривалий процес, це не одне покоління. Відразу нічого не буде, але якісь зміни є, я це відчув. Це дуже довгий шлях. Очікувати чогось від нової влади, від людей, які змінили риторику, але залишилися в якійсь мірі колишніми, я думаю – ілюзія.

– Прихильників «Новоросії» зустрічали там?

– Зустрічав. Але багато хто зрозумів, що це таке. Існування цього анклаву багатьох протверезило. Стало ясно, що ніякий розвиток неможливий у таких умовах. Ніхто не хотів би для своєї території подібного животіння. Як би хто не ставився зараз до нинішньої української влади, повторити шлях Донецька і Луганська ніхто не хоче.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода