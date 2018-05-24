Чеські активісти написали відкритий лист із закликом звільнити Сенцова

Відомі чеські громадські активісти надіслали відкритого листа до міністра закордонних справ Чеської Республіки Мартіна Стропніцкого із «наполегливим проханням втрутитись у справу українського режисера Олега Сенцова».

У листі, зокрема, йдеться, що «Олег Сенцов розпочав голодування з усвідомленням того, що закінчити його він зможе лише після звільнення всіх українських політичних в'язнів (полонених), які були незаконно засуджені в Російській Федерації».

Автори листа звертаються до міністра Мартіна Стропніцкого з проханням невідкладно «відкрито і відважно і в якомога більш стислому часовому горизонті особисто залучитися до справи Олега Сенцова та інших українських в'язнів у Росії».

Відкритий лист до чеського міністра закордонних справ підписали, зокрема, україністка Ленка Віхова і директор чеської гуманітарної організації «Людина у скруті» Шімон Панек.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.