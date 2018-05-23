Голодування Сенцова нагадало Заходу про політв’язнів, яких почали забувати – Кулеба

Заява українського режисера Олега Сенцова про голодування «розбудила» західних партнерів України і нагадала про політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Заява Олега Сенцова дійсно розбудила деяких партнерів, які почали забувати про долю наших політв’язнів. Попри постійні нагадування і прохання разом з нами щось робити, питання було відсунуто на другий план», – зазначив Кулеба.

За його словами, заява Сенцова і розголос допомагають українським дипломатам мобілізувати західний світ, щоб тиснути на Росію.

​«Коли ми говоримо з нашими партнерами, то кажемо дуже просту річ: це людина сильної волі і дійсно може померти на знак протесту. А європейці? Вони бояться смерті. Перспектива смерті через їхню бездіяльність змушує їх замислюватися... Заявити, що ми не визнаємо анексії – з цим проблем немає. Зробити щось, щоб зупинити порушення прав людини в Криму, – відразу починаються проблеми», – зазначив Кулеба.

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

На підтримку Сенцова в Україні увесь цей час відбуваються акції. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення політвязнів.

На 1 і 2 червня запланована під час футбольного чемпіонату глобальна акція на його підтримку.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

Ще один кримчанин Володимир Балух голодує з 19 березня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.