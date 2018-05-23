У ПАРЄ закликають звільнити Сенцова, який оголосив голодування

У Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликають звільнити українського режисера Олега Сенцова, який в російській тюрмі оголосив голодування.

«Десять днів тому він розпочав голодування безстроково, і я хвилююся за його здоров’я. Я закликаю негайно звільнити його з гуманітарних міркувань», – заявив депутат, доповідач Егідіус Варейкіс.

Він також нагадав про резолюцію Асамблеї, схваленій на початку цього року, у якій був заклик до звільнення «всіх українських в’язнів, взятих у полон та в’язнів у Росії та анексованому Криму».

Олег Сенцов, український режисер, якого у травні 2014 року затримали у Криму російські спецслужби разом із ще трьома громадянами України. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням «у організації терактів на півострові Крим». Сенцов своєї провини не визнав і наполягав, що російський суд не має права судити громадянина України. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Сенцова і арештованого разом з ним Олександра Кольченка – «політв'язнями».

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

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За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у місцях неволі 64 українців.