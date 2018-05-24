Омбудсман Денісова хоче дослідити, що Україна зробила для повернення Сенцова і Кольченка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова почала провадження щодо порушення прав Олега Сенцова та Олександра Кольченка і хоче дослідити проведену державними органами України роботу відносно них у рамках Конвенції про передачу засуджених осіб.

«Уповноважений Людмила Денісова надіслала звернення до Генерального прокурора України Юрія Луценка, Міністра юстиції України Павла Петренка, Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням до 31 травня поінформувати омбудсмана про вжиті заходи реагування за фактами незаконного позбавлення волі громадян України Олександра Кольченка і Олега Сенцова. Після отримання відповідей Уповноважений вивчить матеріали та запропонує подальші дії щодо звільнення українських політв’язнів», – йдеться у повідомленні на сайті омбудсмана.

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

Ще один кримчанин Володимир Балух голодує з 19 березня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.