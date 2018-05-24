Радіо Свобода Daily: Голодування Сенцова розбудило Захід і стало зброєю проти Кремля

Голодування Сенцова

Одинадцятий день у російській в’язниці голодує український режисер Олег Сенцов. Його протест напередодні Чемпіонату світу з футболу для Кремля – ніби вибух «міні-бомби». Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода правозахисник Максим Буткевич. За його словами, ці десять днів, що Сенцов відмовляється від їжі, уже дали результат. Хоч керівництво Росії не реагує на критику, втім, цей інцидент для президента Володимира Путіна є чутливим моментом, погоджується постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Ба більше, додав він, голодування Сенцова «розбудило» західних партнерів України і нагадало про політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Цим, за його словами, нині намагаються скористатися українські дипломати для тиску на Росію.

В МЗС України заявили про загрозу життю Олега Сенцова та іншого в’язня Кремля Володимира Балуха, який голодує вже понад 60 діб. Глобальна акція #SaveOlegSentsov відбудеться 1 і 2 червня, анонсували активісти.

Тепер коротко:

– Українця Шаройка засудили в Білорусі до 8 років позбавлення волі.​

– Телеканал BBC заявив, що адвокат отримав з України щонайменше 400 тисяч доларів за організацію зустрічі Порошенка і Трампа, в АП це спростували.

– Міжнародну Букерівську премію отримала польська письменниця із українським корінням.

Жіночий фінал Ліги чемпіонів

І нагадування для спортивних вболівальників. Сьогодні, 24 травня, о 19:00 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів, у якій зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон». Радіо Свобода знайшло найцікавіші факти про майбутній фінал.

Зізнання радянських чемпіонок із гімнастики

«Я була секс-рабинею» – в 1999 році чотириразова олімпійська чемпіонка Ольга Корбут звинуватила свого тренера Ренальда Книша у зґвалтуванні. Сексуальні іграшки, порножурнали, регулярні домагання в салоні автомобіля, психологічне насильство – про це тепер розповідають ще чотири колишні учениці Ренальда Книша. «Справжнісінький наклеп», – відповідає Книш.

«Ми приїжджали на змагання до Мінська або ще кудись, про нас говорили: «Гарем Книша приїхав». Відкритим текстом. Уся республіка!» – пригадують жінки.

​Прапор Львова на Джомолунгмі

Львів’янин Роман Городечний, який 14 травня підкорив Джомолунгму, повернувся у Львів. Він і киянин Тарас Поздній пережили складний і небезпечний спуск, але вижили і навіть надали допомогу туристові з Китаю. На Джомолунгмі, найвищій вершині світу, Городечний підняв прапор Львова. Чому так манить Джомолунгма альпіністів і що львів’янину допомогло під час підняття?

​«Летюча швидка допомога»

У Харківській області волонтери створили «летючу швидку допомогу». Пілоти самі купили літаки і організували аеродром, спочатку тільки для себе, а потім вирішили допомагати людям. Випадки бувають різні, кажуть медики, але час завжди відіграє вирішальну роль.

​«Залізні птахи» киянина Ігоря Сікорського

І на завершення – про народженого у Києві авіатора, який утік від більшовицької революції, створив вертольоти, що слугували президентам США від Ейзенхауера до Трампа. Надзвичайна розповідь і великі архівні фото – за лінком.

Ставте перед собою високі цілі і досягайте їх!

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