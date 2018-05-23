МЗС: українця Шаройка засудили в Білорусі до 8 років позбавлення волі

Українського журналіста Павла Шаройка засудили в Білорусі до понад восьми років позбавлення волі, повідомила Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Павло Шаройко був засуджений до понад восьми років позбавлення волі, зараз перебуває в СІЗО в КДБ Республіки Білорусь. На днях його відвідав консул. Окремих скарг на його утримання в нього не було. МЗС України продовжує консульський супровід», – сказала Беца.

Вона не повідомила, коли журналісту оголосили вирок.

Водночас посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів Радіо Свобода, що Шаройка засудили до восьми років позбавлення волі.

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Павло Шаройко працював корепондентом «Українського радіо» в Білорусі. 25 жовтня 2017 року в Мінську його затримали співробітники КДБ. Журналіста звинуватили у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері». Суд розглядав справу в закритому режимі.

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