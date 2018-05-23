Міжнародну Букерівську премію отримала польська письменниця із українським корінням

Міжнародну Букерівську премію отримала польська письменниця Ольга Токарчук за свій роман «Польоти».

Переможницю оголосили в Лондоні 22 травня. Токарчук отримала нагороду в розмірі 50 тисяч фунтів (понад 1,7 мільйона гривень). Цей приз вона розділить з Дженніфер Крофт, яка переклала книжку на англійську.

На сайті Міжнародної Букерівської премії називають «Польоти» «романом з епізодами з XVII сторіччя до сьогодення, пов’язаними темами подорожей та людської анатомії».

Токарчук народилася в польському Сулєхові в сім’ї вихідців із України. Навчалася на психолога у Варшавському університеті.

Міжнародна Букерівська премія заснована у 2004 році. Її вручають раз на два роки. Премія може бути присуджена як англомовному письменнику, так і автору, чиї твори перекладені англійською.