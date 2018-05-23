Банкова про ймовірну оплату за організацію зустрічі Трампа і Порошенка: «відверта брехня і наклеп»

В Адміністрації президента України назвали «відверта брехня, наклеп і фейк» розслідування британської телекомпанії ВВС щодо організації першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

«Відверта брехня, наклеп і фейк. Ось як ми сприймаємо цю дезінформаціюпро організацію зустрічі за гроші…Зустріч влаштована винятково за допомогою дипломатичних каналів, зокрема, посольством України в США», – йдеться у заяві Адміністрації президента, яка є в розпорядженні кореспондента Радіо Свобода Крістофера Міллера.

Крім того, Банкова вимагає спростування і погрожує зверненням до суду, якщо не буде спростування.

Британська телекомпанія ВВС заявляє, що особистий адвокат Дональда Трампа, Майкл Коен, отримав виплату щонайменше 400 000 доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

У своєму розслідуванні ВВС з посиланням на два різних неназваних джерела повідомляє, що оплату здійснили посередники, які діяли в інтересах Порошенка. Водночас Коен заперечує це твердження. Крім того, зазначається, що немає жодних підтверджень, що Трамп знав про цей платіж.

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Перша зустріч Порошенка і Трампа відбулася в червні 2017 року в перебігу робочого візиту президента України до США. Після цього Трамп і Порошенко зустрічалися у вересні 2017 року.