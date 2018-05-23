Французькі «голеадори», майбутні рекорди та німецький реванш: все, що потрібно знати про жіночий фінал Ліги чемпіонів

24 травня о 19:00 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбудеться фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів, у якій зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон». Радіо Свобода знайшло найцікавіші факти про майбутній фінал.

​Третя зустріч суперників у фіналі. У 2013 році «Вольфсбург» переміг із рахунком 1:0. У 2016 році «Ліон» зміг узяти реванш у серії пенальті. Тож саме в Києві команди, нарешті, зможуть визначити, а хто ж усе таки сильніший.

«Ліон» може побити одразу два рекорди. Це вже сьомий фінал для французького клубу. І тепер «Ліон» може стати першим п’ятиразовим переможцем жіночої Ліги чемпіонів. При цьому ще й вигравши турнір тричі поспіль. До цього часу «Ліон» перемагав у 2011, 2012, 2016 та 2017 роках. А ось «Вольфсбург» ставав чемпіоном лише двічі – у 2013 та 2014 роках.

На двох забили 77 м’ячів. Команди в цьому сезоні жіночої Ліги чемпіонів провели по 8 матчів, у яких «Вольфсбург» 33 м’ячі забив у ворота суперника, на один більше в активі «Ліона». Для порівняння: у чоловічій Лізі чемпіонів у «Реала» – 30 за 12 матчів, у «Ліверпуля» – 40.

​«Вольфсбург» свій найрезультативніший матч у цьому сезоні провів 11 жовтня 2017 року, де в 1/16 фіналу з рахунком 12:2 переміг «Атлетико Мадрид». А ось у «Ліона» найкращий результат – 9 м’ячів за матч.

Матч кращих нападників. 22-річна норвезька футболістка Ада Хегерберг – головний бомбардир цьогорічного сезону. На її рахунку 14 голів у восьми іграх. У чоловічій Лізі чемпіонів кращий «голеадор» – Кріштіану Роналду – забив на 1 м’яч більше за 12 матчів.

А представниця німецького «Вольфсбургу» Перніле Хардер забила 7 м’ячів.

Краща футболістка року вийде на поле у складі французької команди. Напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів Люсі Бронз здобула звання кращого гравця року за версією BBC!

Грають без порушень. 5 «гірчичників» здобули «Ліон» та «Вольфсбург» за цей сезон у Лізі чемпіонів. Жодного разу футболісток не карали «червоною» карткою. У чоловічій Лізі чемпіонів – 42 «жовті» картки на рахунку «Ліверпуля» та «Реала».

Трофей, за який боротимуться команди, символізує динамізм та силу. Він зроблений із монетного срібла та важить 10 кілограмів. Оригінальний кубок залишається в УЄФА, команда-чемпіон отримує медалі, а асоціація країни-переможниці – точну копію кубка.

Квитки у вільному доступі. На відміну від чоловічої Ліги чемпіонів, де стати «щасливчиком» можна лише завдяки лотереї, потрапити на матч «Вольфсбург» проти «Ліону», може кожен охочий. Для цього просто потрібно купити квиток. Ціна – 70-100 гривень.

Також на фіналі жіночої Ліги чемпіонів серед вболівальників розіграють квитки на матч «Реал»-«Ліверпуль».

Українська співачка Tayanna виступить перед фіналом жіночої Ліги чемпіонів. У номері найкращої співачки року (за версією премії «Золота Жар-птиця») візьмуть участь близько 30 танцюристів. Після чого амбасадор жіночої Ліги чемпіонів Ія Андрущак винесе на поле трофей, за який і боротимуться німецький «Вольфсбург» і «Ліон».