Це фейкова новина – Кличко про повідомлення, що фанати масово повертають квитки на фінал Ліги чемпіонів

У ЗМІ повідомили, що фанати футбольного клубу «Реал Мадрид» нібито здали свої квитки на фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Натомість, як пише «Громадське», фанати просто не викупили ці квитки. Мер Києва Віталій Кличко також прокоментував ці новини для Радіо Свобода, він стверджує, що це – «фейк-ньюз».

19 травня іспанське ЗМІ повідомило, що близько 2200 вболівальників футбольного клубу «Реал Мадрид» повертають квитки на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться 26 травня в Києві. Від самого початку в лотереї за право отримати один із виділених 12802 квитків для «Реалу» взяли участь 24268 власників сезонних квитків іспанського клубу. Як стверджували ЗМІ Іспанії і, наприклад, видання Independent, понад дві тисячі фанатів «Реалу» здали ці квитки, пояснюючи це проблемами з логістикою і цінами. Зокрема, писали в ЗМІ, це пов’язано з дорогими перельотами й завищеними цінами на житло в Києві.

Після цих повідомлень деякі ЗМІ випустили заголовки, що фінал Ліги чемпіонів у Києві – це вже катастрофа.

А також, що за словами експертів, київський фінал Ліги чемпіонів – матч «Реал Мадрида» з «Ліверпулем» – найімовірніше, стане першим в історії футбольним турніром, що не зможе зібрати повні трибуни.

Також деякі заголовки стверджували, що ніхто не хоче їхати у Київ на фінал.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив з цього приводу, що у КМДА зв’язались із клубами «Реал Мадрид» і «Ювентус», а також із фан-клубами.

«Ми спеціально дали завдання, багато, велика кількість людей готові придбати ці квитки, ми зв’язались із клубами з «Реал Мадрид», з «Ювентусом», з фан-клубами, і сказали: будь-ласка, хто здає квитки, дайте інформацію, ми готові купити. Тиша. Відповіді на це запитання нема. Тому, я переконаний у тому, що це такий фейк-ньюз, який поширюють. Я переконаний, що і стадіон буде повний, і велика кількість уболівальників приїде», – заявив Кличко в ефірі Радіо Свобода у вівторок.

Мер Києва також додав, що врегулювання підвищених цін на оренду житла не є його компетенцією: «Те, що ціни підвищуються під час проведення таких великих івентів, то це не тільки місто Київ, це всюди така світова практика. І, на жаль, місто не може контролювати бізнес, це ринок».

Раніше здачу квитків фанами прокоментував головний представник у питаннях підготовки до фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мирошниченко.

«Розмови про те, що хтось здав квитки… Хотів би побачити, де вони накопичили ці дві тисячі квитків, непотрібних для вболівальників. Уже були спроби додзвонитись і до «Реалу», і до «Ліверпуля». Там просто сприймають це як жарт – що є вільні квитки, від яких відмовляються вболівальники», – зазначив він.

Журналісти Радіо Свобода декілька разів телефонували в прес-центр клубу «Реал Мадрид», однак зв’язатись із ним не вдалось.

Проте у ЗМІ з’явилась інформація, що фани «Реалу» не повернули, а відмовились від права викупити квитки на фінал Ліги чемпіонів. Про це в коментарі «Громадському» розповіли вболівальники мадридського клубу.

«Таким чином уболівальники не здавали квитки назад, а просто відмовились від свого права їх викупити. Тепер це право нададуть іншим людям, тож так чи інакше квитки будуть реалізовані», – пишуть журналісти «Громадського».

Раніше фанати «Ліверпуля» заявили, що звернуться до УЄФА через високі ціни на житло під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві. За три тижні готелі різко підвищили ціни на проживання. Так само збільшилася вартість добової оренди квартир у Києві.

Раніше у Києві розпочався флешмоб, у рамках якого мешканці запропонували футбольним уболівальникам жити безкоштовно в своїх оселях.