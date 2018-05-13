«Жлобство» чи гостинність: що запам’ятають вболівальники фіналу Ліги чемпіонів у Києві?

Рекордна кількість туристів може приїхати до Києва на матч фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня. Столична влада очікує до 80 тисяч гостей. Якщо порівняти, то це як усе населення міста Умань. Приміром, на минулорічне «Євробачення» у Києві протягом тижня завітало не більше від 20 тисяч туристів. А тут – 80 за один день! Та як виявилось, не всі кияни прагнуть залишити в іноземців гарне враження про Україну. Дехто вирішив непогано підзаробити на європейських уболівальниках.

Оренда житла на час фіналу найпрестижнішого європейського кубка злетіла до небес. До прикладу, в радянському готелі у спальному районі Києва через інтернет пропонували кімнати від 10 тисяч гривень за ніч. Але десять тисяч гривень за ніч у 3-зірковому готелі на околиці Києва – це ще навіть скромно! Справжній рекорд побила жадібність власників квартир зі спальних районів.

Від 60 до 150 тисяч гривень. Це – звичайний цінник на день футбольного свята на популярних сайтах із пошуку квартир. Квартира на околиці столиці поблизу метро «Нивки» у старому будинку з розбитим тротуаром поруч та ще й з несвіжим ремонтом обійдеться у 100 тисяч гривень за добу. Дорого? Тоді «Welcome to Солом’янка». Тут оселю з радянськими килимами та леопардовими ковдрами здають в оренду за 60 тисяч. Із зручностей дуже популярна мікрохвильова піч – чи то під столом разом зі старими капцями, чи взагалі біля ліжка.

Футбольні фани подорожують часто та добре розуміють: під час таких подій на них скрізь хочуть заробити. Європейські гості, пояснює експерт з нерухомості Сергій Костецький, переважно бронюють житло через свої, європейські туристичні фірми та агенції нерухомості, а ті на ціну українську накручують ще й свою комісію.

«Вболівальники, які приїдуть в Київ, свою нерухомість вже забронювали. Хостели в районі Олімпійського море. Середня ціна за «ліжко-місце», яка була популярна, – до 3 тисяч гривень з особи», – каже він. Але зараз таку ціну вже не знайти. Радіо Свобода зверталось до менеджерів десятка київських готелів, щоб поговорити про вартість проживання під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Чотири дні у закладах безрезультатно вирішували, хто ж має коментувати фінансове питання.

Голова асоціації управлінців нерухомістю​ Генріх Людкевич вважає, що це футбольне свято для занадто підприємливих киян і менеджерів готелів стане розчаруванням та уроком. У місті достатньо житла для розміщення туристів. А ажіотаж підприємці створюють штучно, щоб зірвати великий куш.

«Або дуже жадібний власник, або менеджмент непрофесійний. Підняти в сто разів – це смішно. Звичайно, вони пролетять, тому що пропозиція на ці дні велика. Ті, що задерли ціни, залишаться ні з чим», – прогнозує Людкевич.

Влада міста скандалу не бачить. Бізнес є бізнес, кажуть на все це в столичній адміністрації. Радник заступника голови Київської міської адміністрації Андрій Мирошниченко, що курує питання підготовки до фіналу Ліги чемпіонів, переконує: в УЄФА заздалегідь повідомили, скільки готелів та якого класу потрібні, і місто умови виконало. А ціни, на його думку, зросли не суттєво, за європейськими мірками.

«Коли виграв Ліверпуль, британським туроператорам була створена й одразу передана база даних. До речі, за моєю інформацією, вони продають зараз наші готелі в 10 разів дорожче. І це – вже бізнес англійський. Гроші люблять заробляти всі. Не тільки ми. Це нормальне явище. Платіть податки, заробляйте. Якщо за це платять – це нормально, це ринок», – переконаний столичний чиновник.

Але спекулянтів вирішили таки перевірити. «Відповідні служби» просять з’ясувати – чи заплатили податки ті, хто задер ціни.

Втім, із таким підходом, як в столичної влади та підприємливих орендодавців, згодні не усі кияни. За два тижні до фіналу в столиці розпочали флешмоб: люди пропонують футбольним уболівальникам, що лишилися без готелю чи квартири, жити безкоштовно. І для цього звільняють кімнати у власних оселях.

«Я думаю, що зможу прихистити принаймні сімох вболівальників. Можуть тут собі вичавити сік або зробити м’ясо чи рибу на пару. Посмажити сардельки», – розповідає киянка Тетяна Терещенко, демонструючи свою оселю на околиці столиці у районі Виноградар. Її родина виділяє іноземцям окрему кімнату, гостьову ванну та розділить кухню. Пожити в них вже зголосились три вболівальники з Ліверпуля.

Ціни на оренду житла дуже обурили жінку: «Я вважаю, що це жлобство. Це сором для країни. Так, у нас небагата країна, але всьому має бути межа. Моїй родині буде дуже приємно показати, що є українці, які раді прийняти іноземних вболівальників абсолютно безкоштовно», – пояснює Тетяна Терещенко.

У соціальних мережах кількість груп, де містяни пропонують своє житло безкоштовно, продовжує зростати. У найпопулярнішій – уже до п’яти тисяч учасників. Про ініціативу простих українців уже написали й з десяток видань у Британії та Іспанії.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».