У НАТО заявили, що на Донбасі немає військових альянсу, а країни-союзники не повідомляли про втрати

Російські ЗМІ поширили дезінформацію, що буцімто троє військових НАТО загинули на мінному полі поблизу Авдіївки. У НАТО «Голосу Америки» повідомили, що на Донбасі взагалі немає військових Північноатлантичного альянсу і жодна із країн-союзників не повідомляла про будь-які втрати.

Відповідний коментар було надано телефоном на прохання прокоментувати повідомлення низки російських ЗМІ, що троє військових НАТО нібито загинули поблизу Авдіївки.

У НАТО дали зрозуміти, що поінформовані про повідомлення російських ЗМІ.

Напередодні журналістка CTV National News (Канада) Мерседес Стівенсон повідомила, що у збройних силах Канади спростували повідомлення, які поширило угруповання «ДНР» про те, що на мінному полі поблизу Авдіївки на території підконтрольній Українці буцімто загинули троє військових із Канади та отримали травми двоє американців.

«Міністерство національної оборони та Збройні сили Канади заявляють, що жоден канадець не отримав травм, і не був убитий», – написала журналістка у Twitter.

На те, що першоджерелом неправдивої інформації став сайт угруповання «ДНР», звернув увагу журналіст Ніколас Фон Твікель, який висвітлює події в Україні.

Журналістка також відзначила, що Канада стала мішенню інформаційної війни та звернула увагу, як на джерело повідомлень, так і на те, що неправдива інформація поширювалась і англійською мовою.

«Фальшиві твердження, що канадські військові були вбиті в Україні з'явились на сайті «ДНР», звідти вони помандрували до російськомовних Twitter-акаунтів, а тепер їх ретвітять англомовні акаунти. Це цікавий взірець інформаційних війн», – написала Мерседес Стівенсон.