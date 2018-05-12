StopFake: університет в італійському Турині не визнає дипломів угруповання «ДНР»

Деякі сайти та ЗМІ на окупованій частині Донбасу днями вийшли із заголовками про те, що Італія на шляху до визнання дипломів «вишів ДНР». Журналісти порталу StopFake.org, що бореться із дезінформацією, повідомили, що італійський університет у місті Турин не визнає дипломів, виданих угрупованням «ДНР».

Минулого тижня з’явилася «новина», начебто Туринський університет почав визнавати «документи про освіту» угруповання «ДНР», пишуть на порталі StopFake.

Про «новину» повідомив Мауріціо Марроне, керівник неіснуючого «представництва» угруповання «ДНР», тим самим начебто оголосивши про «перший крок до міжнародного визнання».

«Цю «новину» з великим пафосом було оприлюднено на Facebook-сторінці так званого «представництва ДНР» та на інших сторінках, пов’язаних з італійськими правими. Пост має назву «Вперше в історії європейські та італійські університети визнають документи навчальних закладів республік Донбасу: це відбулося в Університеті Турина, – пише StopFake.org.

Журналісти StopFake звернулися до Освітнього центру управління і економіки, щоб дізнатись про ситуацію і отримали відповідь: «Студентка вступила на магістратуру з економіки на основі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Документи були видані їй Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, що має акредитацію в Україні, й котрий тимчасово здійснює свою роботу у Вінниці, з огляду на окупацію Донецька. І ці дипломи Міністерства освіти і науки України дівчина отримала ще до січня 2014 року.

«Відповідно, документи видано університетом України і Університет Турина не визнавав жодної назви неіснуючої «республіки» чи її «документів», – підсумовують журналісти StopFake.