У соцмережах поширюють фейк про поліцію – представник Нацполіції

У соцмережах поширюють начебто оголошення від «департаменту» Національної поліції міста Одеси, де звинувачують мешканців у тому, що їх пограбували. Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк пише, що це фейк і фотошоп.

Цими днями у соцмережах поширювали начебто оголошення від «департаменту» національної поліції міста Одеси. Текст оголошення закликає мешканців не телефонувати у поліцію, якщо їх пограбували.

«Винний у скоєному знайден! ЦЕ ВИ! Саме ви не зачинили двері до вашого двору», – йдеться у повідомленні (подано дослівно зі збереженням написання).

В одній зі спільнот пост набрав понад 200 поширень. Деякі інтернет-користувачі поширили це і в своїх блогах, наприклад, на сайті Livejournal.

Про те, що це «оголошення» – фейк, заявив у себе на сторінці в Facebook радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

«Соцмережами поширюється дивний фейк, мета якого підрив довіри до правоохоронної системи. У тому, що до діяльності поліції прикута увага суспільства, немає нічого поганого, скоріше, навпаки», – написав він.

Слід додати, що в так званому оголошенні допущені грубі граматичні й інші помилки. У слові «сусідів» не вистачає однієї літери. Словосполучення «з вашої» написане разом і в неправильному відмінку. Слово «збільшалось» неправильно написане, правильно: «збільшилось». Окрім того, воно не узгоджується зі словом «кількість» у цьому реченні.

Odessa.online також звертає увагу на те, що «департаменту» Національної поліції міста Одеси, як це написано в «оголошенні», не існує.