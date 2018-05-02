У соцмережах поширили фейк про нібито нестачу боєприпасів в одному з підрозділів ЗСУ

Один із користувачів Facebook поширив нібито «інформацію» про нестачу боєприпасів у так званому секторі «М», який ще з 2015 року було переформатовано в «Оперативно-тактичне угруповання «Маріуполь». Про те, що це фейк, повідомив радник президента України Юрій Бірюков а також 36-а окрема бригади морської піхоти.

У фейсбук поширюють недостовірну інформацію про начебто «розстріл» військовослужбовців ЗСУ через «брак» боєприпасів, котрі «не привозять» у так званий «секторі-М», – повідомляють на Facebook-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Користувач Ярослав Жайвір повідомив, що начебто у сектор «М» (очевидно, маючи на увазі колишній сектор АТО) не привозять боєприпаси, а військових просто розстрілюють. Згідно зі скріншотом, який демонструє 36-а окрема бригада морської піхоти, пост набрав понад 500 поширень у Facebook.

«Варто зауважити, що такого сектору на карті ООС немає!» – йдеться на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Ці ж повідомлення також поширили інші користувачі у Facebook.

На них відреагував і радник президента України Юрій Бірюков. Він також нагадав, що сектора «М» вже не існує.

18 грудня 2015 року Сектор «М» було переформатовано в «Оперативно-тактичне угруповання «Маріуполь», і до нього було додано населені пункти Красногорівка та Мар’їнка.

30 квітня формат АТО змінився на Операцію об’єднаних сил (ООС). Таким чином, завершився режим АТО, що тривав із квітня 2014 року.

Президент України Петро Порошенко заявляв раніше, що українська антитерористична операція на Донбасі завершиться у травні, після цього буде запроваджений новий формат оборони країни.

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику Генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.