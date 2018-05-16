ЗМІ Росії знову повідомили, що у Франції нібито визнали Крим російським

Деякі ЗМІ Росії повідомили , що Франція начебто визнає, що Крим – Росія. Приводом для цього стала карта на сайті французького Міністерства культури, на якій Севастополь був позначений як частина Російської Федерації. Пізніше на сайті Мінкультури Франції на мапі позначку виправили, позначили музей імені М. Крошицького – як територію України.

Сайт News Front опублікував новину із заголовком «Франція визнала Крим російським».

Сайт видання «Комсомольская правда» також написав у заголовку про визнання Францією Криму російським.

«Франція визнала Севастополь російським. В рамках міжнародної акції «Ніч музеїв-2018», на офіційному порталі Міністерства культури Франції Севастопольському художньому музею імені М. Крошицького вдалося зареєструватися як установі Російської Федерації», – пише «Комсомольская правда».

Російські та інші ЗМІ також додали до новин скріншоти, де видно напис: «Russian Federation». Однак, не всі зробили відповідний висновок про визнання Кримського півострова російським.

Станом на зараз Севастопольський художній музей імені Крошицького позначений на сайті Мінкульту Франції як український.

І про це повідомили російські і українські ЗМІ. Сайт «Комсомольская правда» в Україні в тому числі вийшов із заголовком: «Мінкультури Франції виправило карту з «російським» Севастополем». Однак деякі ЗМІ Росії свої заголовки не змінили.

Російські ЗМІ періодично повідомляють про нібито визнання Криму російським різними державами. Про те, що у Франції начебто визнали півострів частиною Росії ЗМІ повідомляли і у 2014, 2015 та інших роках.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.