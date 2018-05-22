Фінал Ліги чемпіонів: 11 пунктів для фанатів

Уже 24 травня відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів між німецьким «Вольфсбургом» та французьким «Ліоном». У цей же день розпочнеться і «Фестиваль чемпіонів», який триватиме до 27 травня. І хоча у фан-зоні, яку зробили на Хрещатику, не можна буде подивитися трансляцію жодного з фіналів, проте організатори підготували насичену програму для всіх вболівальників. Радіо Свобода пропонує 11 пунктів, які зможуть виконати фанати за цей футбольний тиждень.

1. Сфотографуватися з амбасадорами та кубками

24 травня із 10:40 усі охочі, хто не встиг ще сфотографуватися з кубками, має шанс виправити цю ситуацію. Зробити фото на згадку з трофеєм жіночої Ліги чемпіонів можна до вечора, адже о 19:00 за нього вже боротимуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон». А ось із кубком Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків – до 26 травня.

Узяти автограф амбасадорів УЄФА та українських футбольних зірок можна 24 травня о 17:00-17:30, 25 та 26 травня о 13:30-14:00.

2. Підтримати легендарних футболістів

25 травня о 16:00 розпочнеться традиційний Ultimate Champions Tournament. Цього року організатори вирішили провести не один показовий матч зірок, а справжній турнір, в якому змагатимуться чотири команди – «Легенди «Ліверпуля», «Легенди «Реалу», «Легенди «Ліги чемпіонів» та «Друзі Шевченка».

Склад зіркових команд уже відомий. Судячи з нього, на фанатів чекають «спекотні» матчі. Наприклад, цікаво буде подивитися на протистояння Єжи Дудека, який виступатиме в команді «Легенди «Реалу», проти Андрія Шевченка. Адже Дудек грав в англійському «Ліверпулі» й саме в складі цієї команди переміг у Лізі чемпіонів у 2005 році. Тоді Єжи тричі врятував свій клуб: від двох поспіль ударів Андрія Шевченка у ворота на останніх хвилинах додаткового часу, а потім ще й відбив український пенальті. Як результат, англійці тоді перемогли. Чи зможе Шевченко цього разу забити м’яч у ворота Дудека? Чи врятує Єжи знову свій клуб, тепер уже мадридський? А може, через жереб ці команди взагалі не зустрінуться? Побачимо вже 25 травня.

У складі команди «Друзі Шевченка» справжня «зіркова суміш»: Олександр Шовковський, Євген Левченко, Сергій Ребров, фристайлери Біллі Вінгрув та Джеремі Лінч, амбасадор Ліги чемпіонів Ія Андрущак та Кларенс Зеєдорф – єдиний футболіст, який тричі перемагав у Лізі чемпіонів із різними командами – «Аяксом», «Реалом» та «Міланом». А ось тренери цієї команди не менш відомі спортсмени, хоча і не футболісти – Віталій та Володимир Клички.

Футболісти гратимуть 30 хвилин у форматі 5х5. Фінальна зустріч запланована на 18:15.

​3. Відвідати галерею чемпіонів

Спеціально для всіх футбольних шанувальників організатори підготували фотогалерею, де можна побачити історичні перемоги та найтитулованіших гравців. Хтось згадає ці матчі, інші – ознайомляться з легендарними подіями напередодні фіналів Ліги чемпіонів у Києві.

4. Танцювати та насолоджуватися музикою на будь-який смак

Крім спортивних заходів, організатори «Фестивалю чемпіонів» готують і музичну програму. Щодня для футбольних фанатів виступатимуть українські та зарубіжні гурти й ді-джеї. 24 травня за музичний настрій відповідатимуть «ДахаБраха» та «ТНМК». 25 травня всі охочі танцюватимуть під треки українського DJ Omnia та голландського DJ Hardwell, який із 2011 року входить до п’ятірки кращих ді-джеїв світу. А ось закриватимуть «Фестиваль чемпіонів» 27 травня українськими народними піснями – фольклорний ансамбль «Калина», чоловічий хор імені Ревуцького. Також у цей день на Хрещатику виступатимуть оркестр НАОНІ, «Київська Камерата» та естрадно-симфонічний оркестр України.

5. Побачити народження нових зірок

25 травня об 11:00 розпочнеться Young Champions – турнір із вуличного футболу серед дітей віком від 13 до 15 років. До речі, серед українських юних футболістів вже визначилися найкращі. Тепер команда Young Boys змагатиметься зі своїми однолітками з інших країн світу.

6. Довести, що у футболі немає обмежень

24 травня в рамках кампанії УЄФА #EqualGame відбудеться матч за участі Фонду чемпіонату світу серед безпритульних. Такими іграми організація намагається донести головний меседж: «Кожен повинен мати можливість насолоджуватися футболом, незалежно від того, хто ви, звідки ви чи як ви граєте. Це – рівна гра!».

7. Взяти участь у футбольних майстер-класах

Щодня фристайлери не лише дивуватимуть усіх глядачів своїми виступами, але обов’язково навчать усіх охочих, як бути з м’ячем на «ти».

8. Грати у футбол: проти роботів чи в приставку

На території всієї фан-зони заплановані для вболівальників різні види змагань: пробити пенальті або обіграти робота-голкіпера, перемогти у PlayStation чи в інтерактивних іграх та потрапити до команди Ліонеля Месі. Крім того, УЄФА та партнери підготували ще безліч різноманітних конкурсів, які дозволять виграти квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві – «Реал» проти «Ліверпуля».

9. Виграти футбольний м’яч із зірковими автографами

У Києві встановлено вісім конструкцій у вигляді зірки Ліги чемпіонів (майдан Незалежності, Оперний театр, «Золоті ворота», пам’ятник засновникам Києва, Андріївський узвіз, площа Конституції, Михайлівська площа, оглядовий майданчик біля площі Слави). Сфотографуйтеся біля кожної локації, опублікуйте фото в соцмережах із хештегом #UCLfinal, за допомогою QR коду (знайти його можна на «зірках») зареєструйтеся на конкурс і перемагайте. Серед призів – 10 футбольних м’ячів із автографами учасників Ultimate Champions Tournament.

​10. Знайти «футбольний вагон»

Замість підлоги – футбольне поле; замість стелі – небо; а сидіння стали пронумерованими, як форма футболістів. Ось такий незвичайний вагон тепер курсуватиме у столичному метро – на синій гілці. Знайти, проїхатися та сфотографуватися на згадку можна буде до 30 травня.

11. Подивитися фінал Ліги чемпіонів у фан-зоні

Якщо ви не з тих щасливчиків, хто 26 травня дивитиметься матч «Реал»-«Ліверпуль» на НСК «Олімпійський», то на вас чекають на Контрактовій площі, де організують масовий перегляд гри.