Фінал Ліги Чемпіонів: 5 фанатів з різних континентів розповідають, чого чекають від України

Вони знали лише де знаходиться Україна і що там «триває війна», мріяли спробувати український борщ та підтримати рідний клуб. За інформацією МВС, понад 50 тисяч вболівальників з усіх куточків світу збираються приїхати на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський». На бажання відвідати Київ негативно вплинули ціни на житло, але проблему спробували вирішити звичайні українці, які запропонували безкоштовне житло іноземним вболівальникам. Тепер фанати називають українців «янголами з щирими серцями».

Радіо Свобода знайомить читачів з п’ятьма вболівальниками, які готові подолати тисячі кілометрів, знаходитися в дорозі понад добу, щоб 26 травня скандувати назву улюбленого клубу.

Сандеш Севмунґал (Дурбан – Київ, 8930 км, час в дорозі – 20 годин)

Сплатити 2800 доларів за квиток з Південної Африки та за житло. І це все для того, щоб вперше відвідати футбольний турнір в іншій державі. Сандеш Севмунґал за «Ліверпуль» вболіває з шести років, з цього ж часу не уявляє свого життя без футболу. Навіть встиг попрацювати на чемпіонаті світу у 2010 році, який відбувся у Південній Африці.

«Київ багатий історією. Від соборів до музеїв та інших історичних артефактів та будівель. В планах – річний круїз Дніпром. Мав бажання відвідати Чорнобиль, але мені не радили цього робити. Мені цікава місцева їжа, тому я із задоволенням скуштую її», – каже Севмунґал.

Київ багатий історією. Від соборів до музеїв та інших історичних артефактів та будівель

З Південної Африки до Києва летіти близько 20 годин. Прямих рейсів немає, а тому потрібно добиратися через Катар. Але ця подорож того вартує, запевняє він. Також розповідає, що не зміг купити квиток на матч, але сподівається знайти його у Києві напередодні фіналу.





Марія Гарсія-Мелла Сід (Маямі – Київ, 9161 км, час в дорозі – 2 дні)

Одне із завдань Марії Гарсія-Мелла Сід – спробувати всі національні страви. Також в планах побачити Софіївський Собор і підтримати улюблений «Реал Мадрид».

Українці – янголи. Бо безкоштовно відкривали свої будинки цілковито незнайомим людям

«Про Україну знаю не так багато. Вона знаходиться у Східній Європі і там «війна» з Росією. Про українців склалося два різних враження. Через проблеми з бронюванням житла – «кошмарні». Мою бронь, яка була сплачена, скасували та віддали тим, хто заплатив більше. І власникам готелів все рівно, що я залишилася на вулиці і мені нікуди йти, бо це божевільні ціни. А потім українці почали пропонувати безкоштовне житло. Вони – янголи. Бо безкоштовно відкривали свої будинки цілковито незнайомим людям. Нехай Бог благословить їх завжди за їхню доброту та щедрість», – Марія Гарсія-Мелла Сід.

Маршрут Маямі – Стокгольм – Мадрид – Київ фанатка має подолати за два дні. Проте для справжньою вболівальниці «Реалу», це не проблема. У минулому році вона вже відвідувала фінальний матч Ліги Чемпіонів у Кардіффі.

Келвін Лау Ханґ (Гонконг – Київ, 7720 км, час в дорозі –​ 17 годин)

Келвін Лау Ханґ – вболівальник «Ліверпуля». Такі виїзди за рідний клуб для нього не новизна. Наприклад, два роки тому їздив до Базеля, де англійський клуб боровся у фіналі Ліги Європи. Також Ханґ зазначив, що цікавиться матчами і інших команд, наприклад, київського «Динамо». Проте в Україну приїжджає вперше.

Хотів би подякувати тим, хто допомагає вболівальникам. З їхньою мужністю і щедрістю Київ стає найкрасивішим місцем у світі

«У мене немає конкретного плану, як провести свій час в Києві, але хотів би спробувати місцеві страви. Я залишуся у столиці до 28 травня. Хочу провести більше часу, щоб побачити Київ. Хотів би подякувати тим, хто допомагає вболівальникам. З їхньою мужністю і щедрістю Київ стає найкрасивішим місцем у світі», – каже Ханґ.

Дорога з Гонконга до Києва для цього футбольного фаната коштує недешево – 1250 доларів. Летіти 17 годин, включаючи час транзиту.

Люк Дейвід (Брисбен – Київ, 14594 км, час в дорозі – до 30 годин)

​З Австралії до України збирається прилетіти вболівальник «Ліверпуля» Люк Дейвід. За англійський клуб вболіває з дитинства, близько 30 років. Люк працює психологом, а поїздка на фінал Ліги Чемпіонів –це невеличка відпустка.

«Я знав, що раніше Україна була у складі Радянського Союзу, аж до 1991 року. Також я бачив відео про революцію 2014 року і був вражений, наскільки сильними є українці, як вони хочуть свободи та справедливості. Напевно, через це і почалась така активна допомога футбольним фанатам», – розповідає Люк.

Дорога у австралійця триватиме 25-30 годин, а витратити на всю подорож сподівається не більше трьох тисяч австралійських доларів – це близько 60 тисяч гривень.

Я був вражений, наскільки сильними є українці, як вони хочуть свободи та справедливості

«Я хотів би відвідати Чорнобиль та здійснити одноденну екскурсію по Києву. Дуже хочу спробувати український борщ», – каже Люк.

Себастіан Андраде (Кіто – Київ, 11360 км, час в дорозі – 27 годин)

З Еквадору до України через Амстердам збирається летіти фанат мадридського «Реалу» Себастіан Андраде. Загалом переліт триватиме 27 годин. Себастіан зазначає, про Україну знає дуже мало.

«Там розмовляють українською і російською, тому що були в складі Радянського Союзу. Потрібно обов’язково спробувати український борщ. Що я хотів би побачити? Багато чого, бо Київ має цікаву історію, там є багато православних церков. Мені кортить це побачити, проте в українській столиці я буду всього два дні», – каже Себастіан.

Фінальний матч Ліги Чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль», відбудеться 26 травня.