Фінал Ліги чемпіонів у Києві: «Реал Мадрид» зіграє з «Ліверпулем»

Англійський «Ліверпуль» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві.

У півфіналі за сумою двох матчів команда здолала італійську «Рому». 2 травня гра у Римі закінчилася перемогою господарів (4:2). У складі «Ліверпуля» забивали Садіо Мане та Джорджиніо Вейналдум. За «Рому» відзначилися Едін Джеко, гравець гостей Джеймс Мілнер, який забив у свої ворота, а також Раджа Наїнгголан, який оформив дубль наприкінці гри.

Перший матч між командами закінчився з рахунком 5:2 на користь англійців.

1 травня фіналістом Ліги чемпіонів став іспанський «Реал Мадрид», який у двоматчевому протистоянні здолав мюнхенську «Баварію» з Німеччини.

Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану».

Фінал Ліги чемпіонів зіграють 26 травня в Києві.