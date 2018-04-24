«Ліверпуль» і «Рома» забили сім м’ячів у півфіналі Ліги чемпіонів

Англійський «Ліверпуль» переміг італійську «Рому» в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Гра відбувалася на стадіоні «Енфілд» в Ліверпулі. Вона закінчилася з рахунком 5:2 на користь господарів поля.

У складі «Ліверпуля» по два голи забили Мохаммед Салах та Роберто Фірміно, ще одним м’ячем відзначився Садьо Мане. «Рома», яка програвала з рахунком 5:0, наприкінці гри змогла забити двічі: на 81-й хвилині відзначився Едін Джеко, а на 85-й – Дієго Перотті, який реалізував пенальті.

Матч-відповідь відбудеться у Римі 2 травня.

У іншому півфіналі зустрінуться німецька «Баварія» та мадридський «Реал». Їхні матчі відбудуться 25 квітня та 1 травня.

Фінал турніру зіграють 26 травня у Києві.