Ліга чемпіонів: «Реал» програвав 3:0, але на останніх хвилинах здобув путівку до півфіналу

Мадридський «Реал» здобув путівку до півфіналу Ліги чемпіонів, пройшовши італійський «Ювентус».

Матч в Італії, який відбувся 3 квітня, завершився з рахунком 3:0 на користь мадридців. Сьогодні «Ювентус» був близьким до того, щоб відігратися: у першому таймі дубль оформив Маріо Манджукич, а в другому відзначився Блез Матюїді.

Незважаючи на три м'ячі, італійцям не вдалося перевести гру в овертайм. Уже в компенсований арбітром час захисник «Ювентуса» Мехді Бенатія сфолив у штрафному майданчику проти Лукаса Васкеса. Пенальті реалізував португалець Кріштіану Роналду. Це сталося на 98-ій хвилині.

Перед цим за емоційність з поля був вилучений воротар Джанлуїджі Буффон, тому тренер «Ювентуса» був вимушений випустити на поле іншого голкіпера – Войцеха Щесни. Він замінив нападника Гонсало Ігуаїна.

У паралельній зустрічі німецька «Баварія» в Мюнхені розписала «нульову» нічию з іспанською «Севільєю» і, завдяки перемозі в першій зустрічі (2:1), вийшла до півфіналу.

10 квітня до наступної стадії турніру пробилися італійська «Рома» та англійський «Ліверпуль».

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.