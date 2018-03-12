Ліга чемпіонів: Фонсека не чекає «радикальних змін» у грі «Роми»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека не чекає на сюрпризи від свого візаві, наставника італійської «Роми» Еусебіо ді Франческо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Не чекаю радикальних змін порівняно з останніми матчами. Ми маємо розуміти, що наш суперник є міцним і попереду надважке протистояння. Я переконаний, що «Рома» дуже жорстко розпочне від самого старту, високо пресингуватиме нас і не даватиме розігрувати м’яч. Своєю чергою ми повинні намагатися демонструвати наш футбол, а в обороні бути майже ідеальними», – сказав Фонсека на передматчевій прес-конференції в Римі 12 березня.

21 лютого в Харкові гірники переграли римлян – 2:1, хоча мали багато шансів збільшити свою перевагу.

Зустріч на «Стадіо Олімпіко» в Римі розпочнеться 13 березня о 21:45 за Києвом.