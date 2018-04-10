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11 Квітень 2018, Київ 00:27
Новини | Події

Ліга чемпіонів: «Рома» відіграла в «Барселони» три м’ячі й вийшла до півфіналу турніру

Фінал цьогорічної Ліги чемпіонів відбудеться в Києві

Італійська «Рома» обіграла в Римі іспанську «Барселону» з рахунком 3:0 і вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

Команді вдалося відігратися після поразки 4:1 на виїзді. До наступного раунду турніру римляни вийшли через правило голу, забитого на чужому полі.

В іншому матчі чвертьфіналу зустрічалися дві команди англійської Прем’єр-ліги. У ньому «Ліверпуль» на виїзді обіграв «Манчестер Сіті» з рахунком 1:2. У першій зустрічі «мерсисайдці» також здобули перемогу (3:0).

11 квітня відбудеться ще два матчі чвертьфіналу. Німецька «Баварія» прийме іспанську «Севілью», а «Реал Мадрид» – італійський «Ювентус».

Представник України донецький «Шахтар» вибув із турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись за сумою двох матчів італійській «Ромі».

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.

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