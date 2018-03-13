«Шахтар» програв «Ромі» й вилетів із Ліги чемпіонів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершив участь у головному клубному турнірі континенту. У Римі підопічні Паулу Фонсеки поступилися італійській «Ромі» 0:1.

Єдиний гол забив на 52-й хвилині боснійський нападник римлян Едін Джеко. На 79-й хвилині «Шахтар» опинився в меншості – за фол останньої надії був вилучений Іван Ордець.

Перший матч цих команд у Харкові закінчився з рахунком 2:1 на користь донеччан, італійський клуб вийшов до наступного раунду за рахунок виїзного голу.