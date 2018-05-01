«Реал Мадрид» зіграє в київському фіналі Ліги чемпіонів

Іспанський футбольний клуб «Реал Мадрид» зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, який наприкінці травня відбудеться в Києві.

У півфіналі команда за сумою двох матчів здолала мюнхенську «Баварію» з Німеччини.

Сьогоднішня зустріч у Мадриді закінчилася з рахунком 2:2. За «Реал» дубль оформив Карім Бензема, а в складі «Баварії» по голу забили Джошуа Кімміх та Хамес Родрігес. Мадридці йдуть далі завдяки перемозі в Німеччині (1:2).

В іншому півфіналі 2 травня зустрінуться італійська «Рома» та англійський «Ліверпуль». Гра відбудеться в Римі. Перший матч між командами закінчився з рахунком 5:2 на користь англійців.

Фінал Ліги чемпіонів зіграють 26 травня в Києві. Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках.